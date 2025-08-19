Απόγευμα Τετάρτης πατάει Αθήνα ο Τι Τζέι Σορτς

Σιγά σιγά οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR που δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες, μαζεύονται στο ΟΑΚΑ για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για την άκρως απαιτητική σεζόν που πρόκειται να ξεκινήσει.

Ο Τι Τζέι Σορτς αναμένεται να βρίσκεται στην Ελλάδα το απόγευμα της Τετάρτης (20/08) στις 18:30, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού να προσγειώνεται στο «Ελ. Βενιζέλος».