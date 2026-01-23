Βγαίνουν τα ζευγάρια των προημιτελικών του Κυπέλλου

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Β' Φάσης, σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των αγώνων της Προημιτελικής Φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola Α’ – Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025 – 2026.

Η διαδικασία της κλήρωσης θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ και ώρα 11:00 π.μ.

Οι αγώνες της προημιτελικής φάσης θα είναι μονοί και μπορούν να αρχίσουν από τις 4 Φεβρουαρίου 2026.

Στην προημιτελική φάση συμμετέχουν ΑΕΛ, ΑΠΟΕΛ, Απόλλων, Διγενής Ακρίτας Μόρφου, ΕΝ Παραλιμνίου, Ομόνοια Αραδίππου, Ομόνοια Λευκωσίας, Πάφος FC.