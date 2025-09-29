ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Χάμιλτον θρηνεί για τον αγαπημένο του Ρόσκο: «Ένας άγγελος, ένας αληθινός φίλος»

Ο οδηγός της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον, ανακοίνωσε τον θάνατο του αγαπημένου σκύλου του, Ρόσκο, μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης.

Ο σκύλος του, ένα μπουλντόγκ, αχώριστος σύντροφος για πάνω από δέκα χρόνια εντός και εκτός πίστας, πέθανε στην αγκαλιά του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

«Μετά από τέσσερις ημέρες εντατικής θεραπείας, κατά τις οποίες πάλεψε με όλη του τη δύναμη, έπρεπε να πάρω την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μου και να αποχαιρετήσω τον Ρόσκο. Δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται μέχρι το τέλος» έγραψε ο οδηγός της Ferrari σε ένα μακροσκελές μήνυμα που δημοσίευσε στο Instagram.

Ο Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος πρόσφατα είχε εγκαταλείψει αρκετές δεσμεύσεις για να είναι με τον σκύλο του, μίλησε για τον πόνο της επιλογής να κοιμίσει το ζώο: «Το να «κοιμίζεις» έναν σκύλο είναι μια από τις πιο οδυνηρές εμπειρίες και νιώθω μια βαθιά σύνδεση με όλους όσοι έχουν βιώσει την απώλεια ενός αγαπημένου κατοικίδιου ζώου».

Ο Χάμιλτον στη συνέχεια αναφέρθηκε στον ισχυρό δεσμό του με τον Ρόσκο:

«Είμαι τόσο ευγνώμων και τιμημένος που μοιράστηκα τη ζωή μου με μια τόσο όμορφη ψυχή, έναν άγγελο και έναν αληθινό φίλο. Το να καλωσορίσω τον Ρόσκο στη ζωή μου ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ και θα θυμάμαι για πάντα τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί».

 

