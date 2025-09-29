ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εποχή Μαρτίνς στην ΑΕΛ – Ευχαριστίες στον Κίκη και στην Άχνα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εποχή Μαρτίνς στην ΑΕΛ – Ευχαριστίες στον Κίκη και στην Άχνα!

Η ΑΕΛ προχώρησε στη συμφωνία με τον Ούγκο Μαρτίνς, δείχνοντας ξεκάθαρα πως δεν ακολούθησε τον εύκολο δρόμο όπως δηλώνει και η ίδια στην ανακοίνωση της.

Αναλυτικά τα όσα έγραψαν οι γαλαζοκίτρινοι!

«Η διοίκηση της ΑΕΛ, αντί να επιλέξει τον εύκολο δρόμο φέρνοντας έναν προπονητή χωρίς οικονομικό κόστος, προχώρησε συνειδητά στην πιο απαιτητική αλλά ουσιαστική επιλογή, επενδύοντας στην απόκτηση του κ. Martins από την πρώην ομάδα του, αφού πρόκειται για έναν εξελίξιμο προπονητή, άριστο γνώστη τόσο του κυπριακού ποδοσφαίρου όσο και της ομάδας μας.

Η ΑΕΛ εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη της στις ικανότητες του νέου τεχνικού επιτελείου και εύχεται σε όλους καλή δύναμη στο απαιτητικό έργο που αναλαμβάνουν, με στόχο την επίτευξη των στόχων της ποδοσφαιρικής ομάδας και την αγωνιστική της πρόοδο.

Είναι απαραίτητο ο νέος προπονητής και οι συνεργάτες του να στηριχθούν έμπρακτα από ολόκληρο το οικοδόμημα της ΑΕΛ – τη διοίκηση, τους φιλάθλους και όλους όσοι αγαπούν το Σωματείο – ώστε να μπορέσει η ομάδα να δείξει τις πραγματικές της δυνατότητες στον αγωνιστικό χώρο και να ακολουθήσει μια πορεία αντάξια της ιστορίας και του μεγέθους της.

Παράλληλα, η Αθλητική Ένωση Λεμεσού αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Άχνας και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κ. Κίκη Φιλίππου, για την άψογη συνεργασία, τον επαγγελματισμό και τη στάση σεβασμού που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια των επαφών.»

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σούπερ Παυλίδης το 2025, πίσω μόνο από Μπαπέ, Κέιν και Γκιόκερες, μπροστά από τον Ντεμπελέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θύρα 3: «Ξυπνήστε πριν είναι αργά - Έχετε καταντήσει τον κόσμο σε οριακό επίπεδο»

ΑΕΛ

|

Category image

Συλλυπητήρια της Νάπολι στον Λουκάκου για τον χαμό του πατέρα του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Χάμιλτον θρηνεί για τον αγαπημένο του Ρόσκο: «Ένας άγγελος, ένας αληθινός φίλος»

AUTO MOTO

|

Category image

Εποχή Μαρτίνς στην ΑΕΛ – Ευχαριστίες στον Κίκη και στην Άχνα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Kαι επίσημα νέος προπονητής της ΑΕΛ ο Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Αναβλήθηκε ο αγώνας της Βαλένθια με την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αταμάν: «Είμαστε έτοιμοι κατά 40% - Ο Λεσόρ θα επιστρέψει τον Νοέμβριο»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ατσάλι πίσω το «τριφύλλι»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε ο Ρούνεϊ: «Δεν αξίζουν να φοράνε τη φανέλα της Γιουνάιτεντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι διαιτητές της Τετάρτης (1/10) για την Α’ Φάση του Κυπέλλου Coca-Cola

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μεταγραφική ενίσχυση με Axel Guessand η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Θρήνος για τον Λουκάκου: «Έφυγε» ο μπαμπάς του - Σπαρακτικό μήνυμα από τον Βέλγο φορ...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απάντηση Γκάμπριελ για το ρεπορτάζ: «Δεν αθετήθηκαν τα συμφωνηθέντα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανανέωσε με τον Μπερνάλ η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη