Εποχή Μαρτίνς στην ΑΕΛ – Ευχαριστίες στον Κίκη και στην Άχνα!

Η ΑΕΛ προχώρησε στη συμφωνία με τον Ούγκο Μαρτίνς, δείχνοντας ξεκάθαρα πως δεν ακολούθησε τον εύκολο δρόμο όπως δηλώνει και η ίδια στην ανακοίνωση της.

Αναλυτικά τα όσα έγραψαν οι γαλαζοκίτρινοι!

«Η διοίκηση της ΑΕΛ, αντί να επιλέξει τον εύκολο δρόμο φέρνοντας έναν προπονητή χωρίς οικονομικό κόστος, προχώρησε συνειδητά στην πιο απαιτητική αλλά ουσιαστική επιλογή, επενδύοντας στην απόκτηση του κ. Martins από την πρώην ομάδα του, αφού πρόκειται για έναν εξελίξιμο προπονητή, άριστο γνώστη τόσο του κυπριακού ποδοσφαίρου όσο και της ομάδας μας.

Η ΑΕΛ εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη της στις ικανότητες του νέου τεχνικού επιτελείου και εύχεται σε όλους καλή δύναμη στο απαιτητικό έργο που αναλαμβάνουν, με στόχο την επίτευξη των στόχων της ποδοσφαιρικής ομάδας και την αγωνιστική της πρόοδο.

Είναι απαραίτητο ο νέος προπονητής και οι συνεργάτες του να στηριχθούν έμπρακτα από ολόκληρο το οικοδόμημα της ΑΕΛ – τη διοίκηση, τους φιλάθλους και όλους όσοι αγαπούν το Σωματείο – ώστε να μπορέσει η ομάδα να δείξει τις πραγματικές της δυνατότητες στον αγωνιστικό χώρο και να ακολουθήσει μια πορεία αντάξια της ιστορίας και του μεγέθους της.

Παράλληλα, η Αθλητική Ένωση Λεμεσού αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Άχνας και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κ. Κίκη Φιλίππου, για την άψογη συνεργασία, τον επαγγελματισμό και τη στάση σεβασμού που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια των επαφών.»