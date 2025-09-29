Kαι επίσημα νέος προπονητής της ΑΕΛ ο Μαρτίνς

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ανακοινώνει τη σύναψη συνεργασίας με τον προπονητή κ. Hugo Martins και το επιτελείο του. Η συμφωνία έχει διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη ένα έτος.

Η διοίκηση της ΑΕΛ, αντί να επιλέξει τον εύκολο δρόμο φέρνοντας έναν προπονητή χωρίς οικονομικό κόστος, προχώρησε συνειδητά στην πιο απαιτητική αλλά ουσιαστική επιλογή, επενδύοντας στην απόκτηση του κ. Martins από την πρώην ομάδα του, αφού πρόκειται για έναν εξελίξιμο προπονητή, άριστο γνώστη τόσο του κυπριακού ποδοσφαίρου όσο και της ομάδας μας.

Η ΑΕΛ εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη της στις ικανότητες του νέου τεχνικού επιτελείου και εύχεται σε όλους καλή δύναμη στο απαιτητικό έργο που αναλαμβάνουν, με στόχο την επίτευξη των στόχων της ποδοσφαιρικής ομάδας και την αγωνιστική της πρόοδο.

Είναι απαραίτητο ο νέος προπονητής και οι συνεργάτες του να στηριχθούν έμπρακτα από ολόκληρο το οικοδόμημα της ΑΕΛ – τη διοίκηση, τους φιλάθλους και όλους όσοι αγαπούν το Σωματείο – ώστε να μπορέσει η ομάδα να δείξει τις πραγματικές της δυνατότητες στον αγωνιστικό χώρο και να ακολουθήσει μια πορεία αντάξια της ιστορίας και του μεγέθους της.

Παράλληλα, η Αθλητική Ένωση Λεμεσού αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Άχνας και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κ. Κίκη Φιλίππου, για την άψογη συνεργασία, τον επαγγελματισμό και τη στάση σεβασμού που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια των επαφών.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Αθλητική Ένωση Λεμεσού