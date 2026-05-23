Η Χαλ πήρε στο 95' τον τελικό των 200 εκατομμυρίων και την άνοδο στην Premier League

Ο Όλιβερ ΜακΜπέρνι με γκολ στο 95' «σόκαρε» τη Μίντελσμπρο και έστειλε τη Χαλ στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο τελικός των playoffs ανόδου από την Τσάμπιονσιπ στην Premier League μπορεί να πέρασε από χίλια μύρια κύματα, μετά το περιβόητο σκάνδαλο «Spygate», αλλά τελικά ολοκληρώθηκε με μεγάλη νικήτρια τη Χαλ. Oι «τίγρεις» επικράτησαν με 1-0 της Μίντελσμπρο χάρις στο «χρυσό» γκολ του ΜακΜπέρνι στο 95ο λεπτό και πανηγύρισαν την άνοδο στα «μεγάλα σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου.

H oμάδα του Ατζούν, καλού φίλου του Γιάννη Αλαφούζου, θα ακολουθήσει το δρόμο των Ίπσουιτς και Κόβεντρι.

Τελευταία φορά που η Χαλ αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία ήταν πριν από εννέα χρόνια και συγκεκριμένα τη σεζόν 2016/17. Η εξέλιξη του ματς

Η Μίντλεσμπρο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με σαφή διάθεση να επιβάλει το ρυθμό της. Στο 19ο λεπτό, η Μπόρο άγγιξε το γκολ, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Άλαν Μπράουν έβγαλε μια σέντρα ακριβείας, όμως ο Νταβίντ Στρέλετς, ολομόναχος από πλεονεκτική θέση, έστειλε με κεφαλιά την μπάλα ψηλά άουτ.

Η Χαλ απάντησε στο 24' με διπλή χαμένη ευκαιρία. Αρχικά ο Λιούι Κόιλ έπιασε μια δυνατή κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι, αναγκάζοντας τον Σόλομον Μπριν σε εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Ράιαν Τζάιλς δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, βλέποντας τον τερματοφύλακα εκτός θέσης, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.Λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο ρυθμός του αγώνα ανέβηκα κατά κόρον. Στο 41', ο Μόργκαν Γουίτακερ έκανε ένα δυνατό, χαμηλό σουτ, όμως ο Ίβορ Πάντουρ έδειξε και πάλι τα αντανακλαστικά του.

Ένα λεπτό αργότερα (42'), η Χαλ «απάντησε» με τον Μοχάμεντ Μπελούμι, ο οποίος δημιούργησε εξαπέλυσε ένα δυνατό μακρινό σουτ, με την μπάλα να περνάει βασανιστικά δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι της Μίντλεσμπρο. Η μεγαλύτερη στιγμή του ημιχρόνου, ωστόσο, ανήκε στις «Τίγρεις» στο 45ο λεπτό, όταν ο Όλιβερ ΜακΜπέρνι εκμεταλλεύτηκε μια υποδειγματική σέντρα στην περιοχή και με μια καρφωτή, δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.Η Μίντλεσμπρο μπήκε στην επανάληψη με διάθεση να απειλήσει με το «καλημέρα». Στο 48ο λεπτό, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ματ Τάργκετ, ο Ντέιλ Φράι πήδηξε πιο ψηλά από όλους, στέλνοντας την μπάλα με κεφαλιά ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια.

Στη συνέχεια οι φάσεις ήταν λιγοστές στο παιχνίδι, με μοναδική καλή στιγμή το σουτ του Γκέλχαρτ στο 82', που πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι. Και ενώ όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν στην παράταση, ο Όλιβερ ΜακΜπέρνι είχε άλλη άποψη. Στο 95' ο Σκωτσέζος εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα της Μπόρο και έκανε από κοντά το 1-0.

ΧΑΛ: Παντούρ, Ατζαγί, Ίγκαν, Χιουζ, Κόιλ (90+8’ ΜακΝέρ), Σλέιτερ (90+8’ Λούντστραμ), Κρουκς, Γκιλς (76’ Χιρακάουα), Μπελουμί (76’ Ντραμέ), Μιγιάρ (63’ Γκέλχαρντ), ΜακΜπέρνι

ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ: Μπριν, Έιλινγκ, Φράι, Μαλαντά, Μπριτάιν, Μόρις, Μπράουν (90+7’ Σαρμιέντο), Τάργκετ, Γουίτακερ, ΜακΓκρί (76’ Χάνσεν), Στρέλετς (70’ Χάκνεϊ)

