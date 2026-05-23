Η Σέλτικ «καθάρισε» τη Ντάνφερλαϊν και κατέκτησε το νταμπλ στη Σκωτία

Με δύο γκολ από το ημίχρονο και σε ρυθμούς... προπόνησης, η Σέλτικ επικράτησε 3-1 της Ντάνφερλαϊν και κατέκτησε και το Κύπελλο Σκωτίας.

Το σήκωσε κι αυτό η Σέλτικ! Μετά την... επεισοδιακή κατάκτηση του πρωταθλήματος Σκωτίας, πριν από μία εβδομάδα, πανηγύρισε και το Κύπελλο, επικρατώντας 3-1 στον τελικό, επί της Ντάνφερλαϊν.

Η Σέλτικ είχε «κλειδώσει» τη νίκη από το 36', όπου πήρε αέρα δύο τερμάτων, πέτυχε και τρίτο γκολ στο 72', με την Ντάνφερλαϊν, να πετυχαίνει το γκολ της τιμής στο φινάλε.

Το ματς

Η Σέλτικ έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της και κυριάρχησε από το ξεκίνημα. Άνοιξε το σκορ στο 19', όταν ο Τζόνστον έκανε βαθιά μπαλιά από την άμυνα, ο Μπαένα έγινε αποδέκτης της μπάλας λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή και με άψογη «λόμπα» κρέμασε τον τερματοφύλακα της Ντάνφερλαϊν, για το 1-0.

Στο 36', οι «Κέλτες» διπλασίασαν τα τέρματά τους, με απίθανη «βολίδα» του Ένγκελς, αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Σέλτικ διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά της και πέτυχε και τρίτο γκολ στο 73'. Ο Νίγκρεν βρήκε με κάθετη πάσα τον Ιχεανάτσο, εκείνος απέφυγε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και σκόραρε σε κενή εστία.

Το μόνο που κατάφερε η Ντάνφερλαϊν, ήταν να μειώσει στο 80', πετυχαίνοντας το γκολ της τιμής, με τον Κούπερ.

athletiko.gr 

 

