Στην εντατική μετά από σοβαρό τροχαίο ο Μάριος Οικονόμου!

Σε πολύ σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, Μάριος Οικονόμου, καθώς ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο στα Ιωαννίνα!

Παγωμάρα στο πανελλήνιο και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, Μάριος Οικονόμου, που έχει φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, ενεπλάκη σε σοβαρότατο τροχαίο ατύχημα στα Ιωάννινα και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στην εντατική!

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Οικονόμου, συγκρούστηκε επί της Λεωφόρου Μακρυγιάννη, στα Γιάννενα, με κάτω από αδιευκρίνιστες, ως τώρα, συνθήκες με ΙΧ το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, έχει υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.

Σημειώνεται, ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ, έχει ενημερώσει, ότι βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειάς του.

sport-fm.gr 

