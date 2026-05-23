Χάρης Φωτίου για όλα - «Το χρέος σήμερα είναι 39 εκατομμύρια +15»

Ο Χάρης Φωτίου «ανακρίθηκε» από τέσσερις ΑΠΟΕΛίστες podcasters στα κανάλια της Cablenet και το ΓΗΠΕΔΟ σας μετέφερε όλα όσα ειπώθηκαν.

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του προέδρου του ΑΠΟΕΛ:

«Υπήρχε μια δυσπιστία, την κατανόησα, την αποδέχομαι. Αυτές τις 500 χιλιάδες που έχουμε εισπράξει από τον κόσμο τις θεωρώ ότι είναι κατά 500 χιλιάδες λιγότερη η δυσπιστία, σε σχέση με την πρώτη μέρα που ανέλαβα. Διότι πάρα πολλοί λέγανε ότι είστε 6/7 της ίδιας διοίκησης που έφυγε. Δεν είχαμε θέσει ως στόχο 5.5 εκατομμύρια για να πάρουμε από τον κόσμο. Είχα πει ξεκάθαρα ότι το έλλειμμα μέχρι το τέλος της σεζόν που διανύουμε είναι 5.5 εκατομμύρια. Και πρόσθεσα ότι το έλλειμμα για το 26-27 ανέρχεται περίπου 9 εκατομμύρια. Άρα η άθροιση μέχρι τον Μάιο του 2027 είναι στα 14 με 15 εκατομμύρια. Άρα το χρέος σήμερα είναι 39 εκατομμύρια +15»

«Κάνουμε την συζήτηση μας 19/05. Απο τις 17/02 όταν αναλάβαμε με το νέο καθεστώς μέχρι και σήμερα έχουν πληρωθεί 4 εκατομμύρια σε υποχρεώσεις του ΑΠΟΕΛ. Προσπαθούμε να αποδείξουμε και να βελτιώσουμε ή να προσθέσουμε κι άλλους οπαδούς, ώστε να φύγουν από τη δύσπιστη στάση και να έρθουν στην πλευρά της υποστήριξης αυτής της προσπάθειας. Να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε καρεκλοκένταυροι, εξού και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει υπογραφεί ένα NDA. Στόχος μας δεν είναι να πάμε ούτε στα 100 χρόνια σαν διοίκηση, ούτε τίποτα. Στόχος μας είναι να βρούμε τη μόνιμη λύση που ψάχνεται εδώ και ίσως δεκαετίες, όσο πιο σύντομα γίνεται»

«Δεν θέλω είναι να κρατήσω όμηρο τον ΑΠΟΕΛ στις δικές μου οικονομικές δυνατότητες και να είναι το ΑΠΟΕΛ σε χαμηλά ποδοσφαιρικά επίπεδα ανταγωνιστικότητας απλά και μόνο για να κάθομαι στην καρέκλα. Στόχος είναι να βρεθεί ένας άνθρωπος ή μια ομάδα ανθρώπων που έχει την οικονομική δυνατότητα για να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό του 2026. Όπως βλέπετε, το λάθος που γινόταν δεν ήταν τόσο ο προϋπολογισμός της ομάδας, διότι, πιθανότατα, σήμερα αν είχαμε ακόμη τον ίδιο προϋπολογισμό με αυτό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια να ήμασταν 4οι ή 5οι σε προϋπολογισμό, μας έχουν ξεπεράσει άλλες ομάδες. Το πρόβλημα, δυστυχώς, του ΑΠΟΕΛ ήταν ότι εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή της υπέρβασης έναντι των εισοδημάτων μας να την καλύπτουμε. Και φορτωνόταν το χρέος. Άρα, κάνουμε τις προσπάθειες να βρούμε κάποιους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα για να πάρουμε τον ΑΠΟΕΛ στο επόμενο επίπεδο»

Για το ναυάγιο με τους Βραζιλιάνους: «Οι Βραζιλιάνοι δεν ήταν φιάσκο, θα έλεγα ότι εξελίχθηκα ως τέτοιο. Ίσως να ξεκίνησε λίγο λάθος η προσπάθεια. Ίσως να έτρεξαν κάποια δεδομένα της στρατηγικής επικοινωνίας. Οι άνθρωποι ήταν αληθινοί αλλά 8-9 μήνες δεν βρήκαν τον χρόνο για να έχουμε κεφάλαια στο τραπέζι. Και εκεί κάπου την απόρριψε ο κόσμος, διότι ένιωθε αυτό το έντονο συναίσθημα που νιώθετε και εσείς. Δεν υπάρχει Αλεσάντρο στον ΑΠΟΕΛ από τις 17/2. Όμως υπάρχει υποχρέωση στον Αλεσάντρο και κάποιους άλλους που απαρτίζουν έναν φαντ που βοήθησε τον ΑΠΟΕΛ. Πληρώθηκαν κάποιες υποθέσεις που αν δεν γινόταν αυτό, θα είχαμε κυρώσεις. Εγώ φώναξα τον Αλεσάντρο, μαζέψαμε αυτά τα ποσά που βοήθησαν τον ΑΠΟΕΛ. Μας μένει ένα 30% του ποσού που δεν έχουν δικαιολογητικά. Ο Αλμέιδα δεν απέτυχε σε όλους τους τομείς. Ίσως να μην είχε επικοινωνηθεί σωστά η ιστορία με τους Βραζιλιάνους,. Βοήθησε σε διάφορους διακανονισμούς με παίκτες που δεν βρίσκαμε λύσεις. Μέσα από αυτή την γνωριμία του, βοήθησε να βρεθούν αυτοί οι επενδυτές. Ελέω της πίεσης που είχε η διοίκηση, εκεί έγινε το πρώτο λάθος που έγινε η πρώτη διάσκεψη. Χωρίς να υπάρχει κάτι στο τραπέζι, δεν μπορείς να κάνεις διασκέψεις. Ο Πρόδρομος στην συνέχεια τον χρησιμοποιούσε ως CEO μέχρι να εξελιχθεί η υπόθεση των Βραζιλιάνων. Δυστυχώς οι Βραζιλιάνοι ποτέ δεν ήρθαν και ξαναέμεινε ο Φερνάντο εκτεθειμένος»

Για το μπάτζετ του ΑΠΟΕΛ: «Οι υποχρεώσεις φέτος στο περίπου ήταν στο 9 εκ. Φέτος κατεβήκαμε. Χωρίς επενδυτή, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Στην ΦΙΦΑ έχουμε 8 προσφυγές. Έχουμε δεχτεί δύο εμπάργκο. Προσπαθούμε να αποκρούσουμε έξι. Υπάρχει ο κίνδυνος γιατί όταν είσαι υπότροπος οι ΦΙΦΑ μας βάζει κυρώσεις»

Για τους Μαντσίνι και Λαΐφη: «Υπάρχει ένα όψιον σε περίπτωση που θα βγαίναμε Ευρώπη. Είναι δύσκολο να παραμείνει στην ομάδα. Ο Λαϊφης είναι σημαία του ΑΠΟΕΛ. Ο στόχος είναι να τον κρατήσουμε, έχει συμβόλαιο»

Για τον Αλέξη Ανδρέου: «Αποφάσισαμε τον τερματισμό της συνεργασίας του Πασκάλ με τις Ακαδημίες, την αποχώρηση του από την ΚΟΠ ως εκπρόσωπος και από τις Ακαδημίες. Θα συνεχίσουμε την επικοινωνία μαζί του μήπως αλάξει κάτι από αυτά. Η διοίκηση δεν σταμάτησε την προσπάθεια. Έχουμε βρει τρία γήπεδα για τις ακαδημίες μας. Έχουμε οργανώσει την ομάδα που θα διαχειριστεί προσωρινά τις ακαδημίες.»

Για τους Κύπριους ποδοσφαιριστές: «Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ένας ποδοσφαιριστής, όποιος κι αν είναι, πρέπει να κρίνεται μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ ότι το ΑΠΟΕΛ έχει ίσως καλύτερη φουρνιά από την Ομόνοια, η οποία επίσης έχει μια εξαιρετική γενιά νεαρών παικτών.

Για τις μετοχές: «Όταν βγήκα τον Μάρτη και μίλησα στον κόσμο, είπα ότι έχω προσφέρει θα μετατραπεί σε μετοχές που θα πάει στον κόσμο. Έχει ετοιμαστεί αυτό το τραστ»

Για τον επενδυτή: «Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Η μία είναι προς το παρόν, έμεινε στο ενδιαφέρον. Έγινε μία πρώτη συζήτηση αλλά είμαστε πίσω. Η δεύτερη είναι λίγο πιο μπροστά. Με την τρίτη υπογράψαμε το έγγραφο εμπιστευτικότητας. Δεν έχουμε καμία προσέγγιση από την οικογένεια Σαββίδη (ΠΑΟΚ). Πέρυσι από πρωτοβουλία δική μου έκανα μία προσπάθεια για την οικογένεια Ηλιόπουλου. Πήγα και συνάντησα τον Αλεξίου, όμως μετά η κατάσταση στην ΑΕΚ δεν ήταν η καλύτερη και δεν είχαμε ξανά επικοινωνία. Νιώθω ότι τις επόμενες 15 μέρες, ή θα μυρίσει ωραία ο κήπος του Αρχαγγέλου, ή θα βρωμίσει. Έχουμε δικούς μας εκπρόσωπους, έχουν κι αυτοί τους δικούς τους. Θα προσπαθήσω να βρω τον τρόπο, όποια κι αν είναι η πρόταση, θα προσπαθήσω να την διοχετεύσω στον κόσμο. Δεν θα απορρίψω καμία πρόταση, εγώ θα την φέρω μπροστά σας»

Για τον Κουτσακο: «Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, μπορώ να σε βεβαιώσω ότι δεν θεωρείται πρόβλημα. Όταν έρθει η ώρα του θα υπογράψει, να τον θεωρείτε παίκτη του ΑΠΟΕΛ»

Για τον Γκαρσία: «Κάναμε μια συζήτηση με τον Πάμπλο, του εξήγησα τον τρόπο σκέψης μου, αλλά θα είμαστε στο περίμενε αφού υπάρχει το ενδεχόμενο του επενδυτή»