Φωτίου: «Οι Βραζιλιάνοι εξελίχθηκαν σε φιάσκο»

Αναλυτικά η τοποθέτηση του στην Cablenet:

«Οι Βραζιλιάνοι δεν ήταν φιάσκο, θα έλεγα ότι εξελίχθηκα ως τέτοιο. Ίσως να ξεκίνησε λίγο λάθος η προσπάθεια. Ίσως να έτρεξαν κάποια δεδομένα της στρατηγικής επικοινωνίας. Οι άνθρωποι ήταν αληθινοί αλλά 8-9 μήνες δεν βρήκαν τον χρόνο για να έχουμε κεφάλαια στο τραπέζι. Και εκεί κάπου την απόρριψε ο κόσμος, διότι ένιωθε αυτό το έντονο συναίσθημα που νιώθετε και εσείς. Δεν υπάρχει Αλεσάντρο στον ΑΠΟΕΛ από τις 17/2. Όμως υπάρχει υποχρέωση στον Αλεσάντρο και κάποιους άλλους που απαρτίζουν έναν φαντ που βοήθησε τον ΑΠΟΕΛ. Πληρώθηκαν κάποιες υποθέσεις που αν δεν γινόταν αυτό, θα είχαμε κυρώσεις. Εγώ φώναξα τον Αλεσάντρο, μαζέψαμε αυτά τα ποσά που βοήθησαν τον ΑΠΟΕΛ. Μας μένει ένα 30% του ποσού που δεν έχουν δικαιολογητικά. Ο Αλμέιδα δεν απέτυχε σε όλους τους τομείς. Ίσως να μην είχε επικοινωνηθεί σωστά η ιστορία με τους Βραζιλιάνους,. Βοήθησε σε διάφορους διακανονισμούς με παίκτες που δεν βρίσκαμε λύσεις. Μέσα από αυτή την γνωριμία του, βοήθησε να βρεθούν αυτοί οι επενδυτές. Ελέω της πίεσης που είχε η διοίκηση, εκεί έγινε το πρώτο λάθος που έγινε η πρώτη διάσκεψη. Χωρίς να υπάρχει κάτι στο τραπέζι, δεν μπορείς να κάνεις διασκέψεις»