Οι διαιτητές του τελικού της Euroleague

Δημοσιευτηκε:

Η Euroleague ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές που θα «σφυρίξουν» τον μεγάλο τελικό της Euroleague μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο ένας εκ των τριών διαιτητών του ημιτελικού Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και δύο από τον ημιτελικό Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό της Euroleague.

Ο λόγος για τον Κροάτη, Σρέτεν Ράντοβιτς, ο οποίος αναμένεται να σφυρίξει για τελευταία φορά στην καριέρα του, είναι ο πρώτος διαιτητής του αγώνα.

Δίπλα του ο Γερμανός Ρόμπερτ Λοτερμόζερ όπως επίσης και ο Λετονός Όλεγκς Λάτισεβς, οι οποίοι είχαν «σφυρίξει» τον ισπανικό ημιτελικό του Final Four.

Το τζάμπολ του τελικού θα δοθεί την Κυριακή (24/5) στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

