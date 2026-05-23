Απίθανο: Έφτασε τις έξι πεντάρες!

Μηχανή του γκολ η Ομόνοια, το απέδειξε για άλλη μία φορά

Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ ολοκλήρωσε την φετινή σεζόν με επιβλητικό τρόπο, κερδίζοντας τον Απόλλωνα με 5-2! 

Η τελευταία πεντάρα ήταν η έκτη μέσα στη σεζόν για την Ομόνοια. Η πρώτη, σημειώθηκε στις 14/8/2025 κόντρα στην Αράζ. 

Δείτε ανλυτικά τα παιχνίδια που η Ομόνοια σκόραρε πέντε γκολ: 

14/8 - Ομόνοια - Αράζ 5-0

22/9 - Ομόνοια - ΑΕΛ 5-0

28/9 - Ανόρθωση - Ομόνοια 0-5

25/1 - Άρης - Ομόνοια 3-5

15/3 - Ομόνοια - Ολυμπιακός 5-0

22/5 - Ομόνοια - Απόλλων 5-2

 

