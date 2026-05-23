Ο Ερυθρός Αστέρας φαβορί για τον Βασίλη Σπανούλη!

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «EuroLeague by night», ο Βασίλης Σπανούλης είναι το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ερυθρού Αστέρα από το ερχόμενο καλοκαίρι!

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, σε μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στην πατρίδα του, «έθιξε» το ζήτημα για το μέλλον του Βασίλη Σπανούλη. Ο Σέρβος ατζέντης, αποκάλυψε πως η πλευρά του «Kill-Bill», βρίσκεται σε συζητήσεις με τέσσερις συλλόγους και η οριστική απόφαση για το μέλλον του, πρόκειται να παρθεί τον ερχόμενο μήνα. Από τότε που έφυγε από τη Μονακό, ο Σπανούλης, παραμένει εκτός πάγκων, δίχως φυσικά να υπολογίζουμε την Εθνική Ελλάδας.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ο επόμενος σταθμός του Σπανούλη είναι... κλειδωμένος. Και πρόκειται για τον Ερυθρό Αστέρα! Σύμφωνα με πληροφορίες του Athletiko, ο σύλλογος του Βελιγραδίου έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Έλληνα κόουτς και είναι φαβορί για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του από το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς, θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο των «ερυθρολεύκων» μετά από μια αποτυχημένη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις και ο Σπανούλης θα κληθεί να... βάλει την ομάδα στον σωστό δρόμο.

Ο Μίλαν Τόμιτς, θα αναλάβει υπηρεσιακός τεχνικός, μέχρι να έρθει η ώρα για τον Σπανούλη να κάτσει στη θέση του πρώτου προπονητή από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο πρώην πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα, Νεμάνια Τσόβιτς, πριν από μερικές εβδομάδες, είχε παραχωρήσει μεγάλη συνέντευξη στη Σερβία, όπου και είχε αποκαλύψει πως ο Βασίλης Σπανούλης αποτελούσε βασικό του στόχο για τον πάγκο, πριν τον προσλάβει η Μονακό. Ωστόσο τότε... το τρένο χάθηκε.

«Μετά την αποχώρηση του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, ήθελα να φέρω τον Βασίλη Σπανούλη. Ήταν δική μου ιδέα, μιλήσαμε, αλλά ήταν ειλικρινής και είπε ότι είναι πολύ νωρίς για εκείνον να προπονήσει στη EuroLeague».

Tο πλήρωμα του χρόνου έφερε έτσι τα πράγματα, που ο «Kill-Bill», όπως όλα δείχνουν, θα αναλάβει τώρα τον σύλλογο, έχοντας να φέρει εις πέρας ακόμα μια μεγάλη πρόκληση στην καριέρα του.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

