ΑΕΚ: Σκέψεις για αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα με Λιούμπισιτς αντί Ζίνι

Συγκεκριμένα, η Ένωση, σκέφτεται να αντικαταστήσει τον διεθνή Ανγκολέζο επιθετικό στην ευρωπαϊκή της λίστα με άλλον ποδοσφαιριστή και συγκεκριμένα τον Ρόμπερτς Λιούμπισιτς, ώστε να τον έχει διαθέσιμο από το ματς με την Αμπερντίν. Να σημειώσουμε μάλιστα, πως υπήρχε η σκέψη να γίνει αυτή η κίνηση από το ματς με την Τσέλιε , ωστόσο τότε δεν ήταν σίγουρο ότι ο φορ της ΑΕΚ θα μείνει τόσο καιρό εκτός.

Ο Ζίνι για την ιστορία είναι τραυματίας εδώ και καιρό (από μέσα Σεπτέμβρη) και η διάγνωση που υπάρχει είναι πως θα συμπληρώσει 60 ημέρες εκτός δράσης. Είναι δεδομένο δηλαδή πως θα συμπληρωθούν 60 ημέρες από τον τραυματισμό του, καθώς αναμένεται να επιστρέψει στη δράση τέλος Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει πως η ΑΕΚ έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην αλλαγή εφόσον το αποφασίσει οριστικά. Όπως προείπαμε, ο Λιούμπισιτς είναι αυτός που θα πάρει την θέση του Ζίνι εάν και εφόσον παρθεί οριστική απόφαση από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Να σημειωθεί πως ο Ζίνι δεν επιστρέφει αυτόματα στη λίστα όταν, με το καλό, ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Η ΑΕΚ θα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει η ίδια αν θα τον επαναφέρει στη λίστα ή αν θα κρατήσει τον αντικαταστάτη του, σε αυτή. Επίσης όταν η ΑΕΚ αποφασίσει να επαναφέρει τον Ζίνι στη λίστα της, θα μπορεί να το κάνει μέχρι και 24ώρες πριν το πρώτο ματς που θα είναι εκ νέου διαθέσιμος.

Τέλος να σημειώσουμε πως ο Ζοάο Μάριο δεν μπορεί να δηλωθεί γιατί η ΑΕΚ τον απέκτησε αφού είχε καταθέσει τη λίστα της.

SDNA.GR