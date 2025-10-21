ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επέστρεψε στις προπονήσεις ο ΜακΚίσικ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επέστρεψε στις προπονήσεις ο ΜακΚίσικ

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, ενώ ο Κίναν Έβανς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Αντίστροφα μετράει για την επιστροφή του στην ενεργό δράση ο Σακίλ ΜακΚίσικ. Ο Αμερικανός φόργουορντ τέθηκε και πάλι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα καθώς επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις του Ολυμπιακού.

Προς το παρόν δεν έχει αγωνιστεί σε κάποιο επίσημο ματς, αλλά δεν αποκλείεται να τον συμπεριλάβει ο προπονητής του Ολυμπιακού στην αποστολή για το Μόναχο, όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την ερχόμενη Παρασκευή (24/10, 21:45) την Μπάγερν.

 

Gazzetta.gr

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Jr κλήθηκε στην U16 της Πορτογαλίας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Άρσεναλ άφησε την Ατλέτικο δίχως ζεστό νερό στ' αποδυτήρια του Έμιρεϊτς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Ανδρών: Υποδέχεται την Αυστρία στη Λεμεσό (εισιτήρια)

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Συνεχίζεται καθημερινά η προετοιμασία της Εθνικής μας

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Στις 29 Οκτωβρίου ο αγώνας ΑΣΙΛ - Καρμιώτισσα (5η αγωνιστική)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΑΕΚ: Σκέψεις για αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα με Λιούμπισιτς αντί Ζίνι

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Εκτός και ο Σάντσες ενόψει Φέγενορντ

Ελλάδα

|

Category image

Τα λάθη και η επίδραση των αλλαγών

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις ο ΜακΚίσικ

EUROLEAGUE

|

Category image

Φόνος Δημοσθένους: Συνελήφθη κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών - Συνδέεται με τη μοτοσικλέτα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΠΑΣΠ: Για ένα ταξίδι 2,5 ωρών η Εθνική Γυναικών θα μείνει στο αεροδρόμιο για πάνω από 12 ώρες!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Youth League: Υπέκυψε στην ανωτερότητα της «Μπάρτσα» ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Σάβιν: «Η Πάφος είναι η Παρί Σεν Ζερμέν της Κύπρου – Αλλά η Καϊράτ δεν θα χάσει»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Εκτός οι Πελίστρι και Σάντσες για το ματς με τη Φέγενορντ

Ελλάδα

|

Category image

Οι κορυφαίες / κορυφαίοι στους δρόμους ημιαντοχής και αντοχής στο 2025

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη