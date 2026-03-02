Αποτυχία αλλά έχει και άλλο στόχο

Και είναι αποτυχία το γεγονός ότι δεν τα κατάφερε να εισέλθει μετά την ήττα στο Σαββατιάτικο αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ. Όχι πως αν νικούσε, θα επιτυγχανόταν ο στόχος αυτός, αφού πάλι θα μειονεκτούσε, αλλά θα κρατούσε τη φλόγα αναμμένη. Πλέον, η παρουσία της ΑΕΛ στο πρωτάθλημα αποκτά ρόλο... κομπάρσου, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα παρουσιάζεται αδιάφορη τόσο στα άλλα δύο ματς της α΄ φάσης (με Απόλλωνα και Ομόνοια Αραδίππου), αλλά και στα εφτά της β΄ φάσης. Απλώς σε πρώτη μοίρα θα βάλει το κύπελλο και εκεί θέλει να πετύχει για να σώσει μία σεζόν που ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες.

Όσον αφορά τον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ, προσπάθησε κυρίως στο β΄ μέρος, όμως δέχθηκε και πάλι εύκολα γκολ, με τον Ούγκο Μαρτίνς να τονίζει πως δεν φταίει μόνο ένας, αλλά όσοι παίζουν στην ενδεκάδα. Είναι κάτι που πρέπει να δουλέψει αρκετά ο Πορτογάλος τεχνικός ενόψει των αγώνων κυπέλλου.