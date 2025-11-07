Νέα χορηγική συνεργασία για την Ομόνοια

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη χορηγικής συνεργασίας με την εταιρία ενέργειας, Πετρολίνα.

Η συνεργασία αφορά την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Πετρολίνα

Η Πετρολίνα δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου. Διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πρατηρίων καυσίμων (Petrolina, Eni, Agip) και ηγείται στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων με το pcharge, ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα επαναφόρτισης στην Κύπρο.

Website: www.petrolina.com.cy

Facebook: Petrolina (Holdings) Public Ltd

Instagram: @petrolinaholdings

Linkedin: Petrolina (Holdings) Public Ltd

Καλωσορίζουμε την Πετρολίνα στην ομάδα χορηγών μας και ευχόμαστε η συνεργασία μας να συνοδευτεί από επιτυχίες!