Ο Ντόναλντ Τραμπ φαβορί για το νέο «Βραβείο Ειρήνης» της FIFA!

Ανάμεσα στα ονόματα που φέρονται ως φαβορί για το βραβείο, ξεχωρίζει εκείνο του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Το βραβείο, που έχει στόχο να τιμήσει προσωπικότητες με συμβολή στην παγκόσμια ειρήνη και ενότητα, φαίνεται πως βρίσκει τον Αμερικανό πρόεδρο σε πλεονεκτική θέση. Σύμφωνα με τα διεθνή ρεπορτάζ, η υποψηφιότητά του ενισχύεται τόσο από την εμπλοκή του στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία στη Γάζα, όσο και από τις διπλωματικές πρωτοβουλίες του σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Επιπλέον, δεν περνά απαρατήρητη η φιλική σχέση που διατηρεί με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, γεγονός που ενδέχεται να παίξει ρόλο στην τελική επιλογή.

Κατά την παρουσίαση του νέου θεσμού, ο Ινφαντίνο υπογράμμισε τη σημασία του:

«Σε μια εποχή έντασης και διχασμού, είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε εκείνους που εργάζονται για την ειρήνη και τη συμφιλίωση μέσω του αθλητισμού και του διαλόγου». Η τοποθέτηση αυτή ερμηνεύτηκε από πολλούς ως έμμεση αναφορά στον Τραμπ.

Η FIFA διευκρίνισε πως το «Βραβείο Ειρήνης» θα απονέμεται κάθε χρόνο, εκπροσωπώντας «τη φωνή των φιλάθλων του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο». Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η διάκριση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια μορφή «ρεβάνς» μετά τη μη βράβευσή του με το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο πέρσι απονεμήθηκε στη Βενεζουελανή πολιτικό Μαρία Κορίνα Ματσάδο, παρά τις προσδοκίες του ίδιου και των υποστηρικτών του.

