Κριστιάνο: «Είμαι πιο όμορφος και διάσημος από τον Μπέκαμ και τον Τραμπ»

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, λίγες ημέρες μετά τη δήλωσή του ότι θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από τον Λιονέλ Μέσι, κλήθηκε να συγκριθεί με τον Άγγλο θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε ένα διαφορετικό πεδίο — αυτό της εμφάνισης.

Απαντώντας στο πείραγμα του Μόργκαν, ο Ρονάλντο εξήγησε:

«Εξαρτάται. Για μένα η ομορφιά δεν είναι μόνο το πρόσωπο, αλλά το σύνολο. Αν με δεις στην Κοπακαμπάνα, με τα κόκκινα αθλητικά μου, νομίζεις πως δεν θα τραβήξω την προσοχή;».

Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε ποιος θα προκαλούσε περισσότερο ενδιαφέρον αν περπατούσαν μαζί στον δρόμο, ο Κριστιάνο απάντησε χωρίς δισταγμό:

«Εγώ, 100%! Ο Μπέκαμ έχει ωραίο πρόσωπο, ναι, αλλά τα υπόλοιπα είναι φυσιολογικά. Εγώ δεν είμαι φυσιολογικός. Είμαι τέλειος».

Παρά το προκλητικό του ύφος, ο Ρονάλντο προσπάθησε να «μαλακώσει» τη δήλωσή του προσθέτοντας:

«Μου αρέσει ο Μπέκαμ, είναι ευγενικός, μιλάει ωραία. Τον εκτιμώ πολύ».

Η συνέντευξη, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Ο «CR7» συνέχισε τον... διαγωνισμό διασημότητας, λέγοντας ότι πιστεύει πως είναι γνωστός παγκοσμίως περισσότερο ακόμη και από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ:

«Αν ρωτήσεις σε όλο τον κόσμο, ακόμη και σε μικρά νησιά, θα δεις ότι με ξέρουν περισσότερο από εκείνον».

Η αυτοπεποίθηση του Ρονάλντο μπορεί να ξαφνιάζει, αλλά παραμένει σίγουρα αντάξια της εικόνας που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια — ενός ανθρώπου που δεν αμφισβητεί ποτέ τη λάμψη του.

SDNA.GR