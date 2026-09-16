Ανακοίνωσε Γουίλερ η Καρμιώτισσα

Η ανακοίνωση της νεοφώτιστης ομάδας:

Ένα γνώριμο όνομα στο κυπριακό ποδοσφαιρικό κοινό, εντάσσεται στο έμψυχο δυναμικό της Karmiotissa FC .

Με πολυετή παρουσία και παραστάσεις στην Α’ Κατηγορία , ο Χρίστος επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια για να φορέσει ξανά τα χρώματα της ομάδας μας.

Χρίστο, καλωσόρισες, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και είμαστε βέβαιοι ότι με την εμπειρία και την ποιότητά σου θα συμβάλεις ουσιαστικά στην προσπάθεια για επίτευξη των στόχων της ομάδας μας.