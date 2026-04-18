Άρπαξε τον βαθμό στο φινάλε και διατήρησε την απόσταση η ΑΕΚ

Σκοράροντας η μία στα αρχικά στάδια του αγώνα και η άλλη προς το φινάλε, Πάφος FC και ΑΕΚ έμειναν στο 1-1 στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Ένα αποτέλεσμα που περισσότερο προσφέρει στην ομάδα της Λάρνακας που με το τρίποντο έφθασε τους 58 βαθμούς κι ανέβηκε δεύτερη – στην ισοβαθμία με τον Απόλλωνα.

Από την άλλη η παφιακή ομάδα, με 54 βαθμούς βρίσκεται στο -4 από τις προνομιούχες θέσεις.

Η Πάφος FC άνοιξε το σκορ στο 19' με τον Ζάζα, με τους Λαρνακείς να ισοφαρίζουν στο 89' με τον Μουντράζια.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

89' - ΓΚΟΛ. 1-1. Μετά από κόρνερ και μελέ στην περιοχή, η μπάλα έφθασε στον Μουντράζια που με πλασέ έφερε την ισοφάριση

88'- Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ, με τον Γκόρτερ να κόβει το κοντινό σουτ του Μπάγιτς

51' - Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, ο Λουκάσεν έχασε τη μπάλα από τον Πονς έδωσε τον Ιβάνοβιτς που έκανε το σουτ με τον Γκόρτερ να κόβει και στη συνέχεια νέο σουτ από τον Γκούρφινκελ πήγε πάνω από τα δοκάρια

48' - Σουτ του Ζάζα έφυγε πάνω από τα δοκάρια

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Tέλος του πρώτου ημιχρόνου

42' - Ο Σέμα έφυγε στην αντεπίθεση, όμως το τελείωμά του δεν ήταν καλό, ενώ γλίστρησε κάνοντας το σουτ με τη μπάλα να φεύγει ψηλά έξω

39' - Ο Μπρίτο επιχείρησε από μακριά το σουτ, ο Αλομέροβιτς με υπερένταση έδιωξε σε κόρνερ

24'- Έφυγε στην αντεπίθεση, αποφεύγοντας τον Εκπολό, ο Ζάζα, όμως το τελείωμά του δεν ήταν ιδανικό

19' - ΓΚΟΛ. 1-0. Μεγάλο λάθος από τον Εκπολό, έκοψε ο Ζάζα και με ιδανικό πλασέ νίκησε τον Αλομέροβιτς

10'- Xωρίς κάτι ιδιαίτερο μέχρις στιγμής στο παιχνίδι

1' - Έναρξη του αγώνα

ΠΑΦΟΣ FC: Γκόρτερ, Μίμοβιτς, Λουκάσεν, Ιωάννου, Λελέ (65' Μπαουσαμινά), Γκεσάντ, Σέμα, Σούνιτς, Μπρίτο (80' Σίλβα), Ζάζα (65' Πέπε), Ντράγκομιρ

AEK: Αλομέροβιτς, Ιωάννου (74' Κυριάκου), Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Γκούρφινκελ (63' Χάιρο), Λέδες (84' Μουντράζια), Ροντέν, Πονς (84' Πονς), Μιραμόν (63' Kαρδέδο), Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: 19' Ζάζα / 88' Μουντράζια

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 35' Ζάζα, 57' Mπρίτο / 61' Iωάννου

Διαιτητής: Jacob Karlsen

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Jonas Hansen

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος