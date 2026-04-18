LIVE: Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 2-0

LIVE: Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 2-0

Ξεκίνησε στις 18:00 το ντέρμπι ανάμεσα στην Ομόνοια και τον ΑΠΟΕΛ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Cyprus League By Stoiximan

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο ΓΣΠ... 

56΄Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Δυνατό σουτ του Νανού εκτός περιοχής, έδιωξε εντυπωσιακά ο Κυριακίδης! 

55΄Ο ΑΠΟΕΛ έχει την κατοχή σε αυτά τα πρώτα στάδια του δευτέρου μέρους. 

46΄Σέντρα στο β΄μέρος. 

Ημίχρονο, 2-0. 

45΄Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος. 

39΄Καλή στιγμή για τον ΑΠΟΕΛ με τον Ντράζιτς να κάνει το σουτ εντός περιοχής, όμως η μπάλα κόντραρε στον Παναγιώτου. 

32΄ Καλή στιγμή για τον ΑΠΟΕΛ! Σουτ του Μαντσίνι εκτός περιοχής, η μπάλα έξω. 

30΄Η Ομόνοια δεν δυσκολεύεται καθόλου να πατήσει στην περιοχή του Μπέλετς. 

12΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια, 2-0 με Εβάντρο! Ο Βραζιλιάνος με πλασέ εντός περιοχής και από πλάγια θέση έκανε το 2-0 με πλασέ. Την ασίστ ο Μαέ στο δεύτερο γκολ των πρασίνων. 

7΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια, 1-0! Ο Μαέ έφυγε στην πλάτη της άμυνας του ΑΠΟΕΛ από την ασίστ του Εβάντρο και με δυνατό πλασέ νίκησε τον Μπέλετς. 

6΄Η Ομόνοια σκοράρει με τον Σεμέδο όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. 

3΄Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια με σουτ του Εβάντρο εντός περιοχής το οποίο μπλόκαρε ο Μπέλετς. 

1΄Σέντρα! 

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΟΜΟΝΟΙΑ: Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Ανδρέου, Εβάντρο, Σεμέδο, Τάνκοβιτς, Μαέ. 

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Μιρ, Λαΐφης, Αντωνίου, Νανού, Ντάλσιο, Μάγιερ (46΄Τομάς) Ρόσα, Μαντσίνι, Ντράζιτς, Μαρκίνιος (46΄Ολαγίνγκα)

ΣΚΟΡΕΡ: 7΄Μαέ, 12΄Εβάντρο/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/61΄Ολαγίνγκα 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: 

Διαιτητής: Lukasz Kuzma

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Bartosz Pawel Frankowski

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

 

ΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑ

