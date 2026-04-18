LIVE: Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 2-0
Ξεκίνησε στις 18:00 το ντέρμπι ανάμεσα στην Ομόνοια και τον ΑΠΟΕΛ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Cyprus League By Stoiximan
Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο ΓΣΠ...
56΄Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Δυνατό σουτ του Νανού εκτός περιοχής, έδιωξε εντυπωσιακά ο Κυριακίδης!
55΄Ο ΑΠΟΕΛ έχει την κατοχή σε αυτά τα πρώτα στάδια του δευτέρου μέρους.
46΄Σέντρα στο β΄μέρος.
Ημίχρονο, 2-0.
45΄Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος.
39΄Καλή στιγμή για τον ΑΠΟΕΛ με τον Ντράζιτς να κάνει το σουτ εντός περιοχής, όμως η μπάλα κόντραρε στον Παναγιώτου.
32΄ Καλή στιγμή για τον ΑΠΟΕΛ! Σουτ του Μαντσίνι εκτός περιοχής, η μπάλα έξω.
30΄Η Ομόνοια δεν δυσκολεύεται καθόλου να πατήσει στην περιοχή του Μπέλετς.
12΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια, 2-0 με Εβάντρο! Ο Βραζιλιάνος με πλασέ εντός περιοχής και από πλάγια θέση έκανε το 2-0 με πλασέ. Την ασίστ ο Μαέ στο δεύτερο γκολ των πρασίνων.
7΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια, 1-0! Ο Μαέ έφυγε στην πλάτη της άμυνας του ΑΠΟΕΛ από την ασίστ του Εβάντρο και με δυνατό πλασέ νίκησε τον Μπέλετς.
6΄Η Ομόνοια σκοράρει με τον Σεμέδο όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.
3΄Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια με σουτ του Εβάντρο εντός περιοχής το οποίο μπλόκαρε ο Μπέλετς.
1΄Σέντρα!
ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:
ΟΜΟΝΟΙΑ: Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Ανδρέου, Εβάντρο, Σεμέδο, Τάνκοβιτς, Μαέ.
ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Μιρ, Λαΐφης, Αντωνίου, Νανού, Ντάλσιο, Μάγιερ (46΄Τομάς) Ρόσα, Μαντσίνι, Ντράζιτς, Μαρκίνιος (46΄Ολαγίνγκα)
ΣΚΟΡΕΡ: 7΄Μαέ, 12΄Εβάντρο/-
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/61΄Ολαγίνγκα
Διαιτητής: Lukasz Kuzma
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
VAR: Bartosz Pawel Frankowski
AVAR: Αναστασίου Στέφανος
Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος