Ο Μπέκαμ θέλει να ρίξει «βόμβα» με Γκουαρντιόλα στην Ίντερ Μαϊάμι!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mirror» ο συνιδιοκτήτης της ομάδας που αγωνίζεται ο Λιονέλ Μέσι, Ντέιβιντ Μπέκαμ, έχει αναλάβει προσωπικά να πείσει τον Καταλανό τεχνικό να καθίσει στον πάγκο της Ίντερ Μαϊάμι.Οι Αμερικανοί θέλουν να βάλουν στον πάγκο τους ένα ισχυρό όνομα για να διαχειριστεί το γεμάτο αστέρια ρόστερ τους και η περίπτωση του Γκουαρντιόλα μόνο ασυγκίνητους δεν αφήνει τους ανθρώπους της Ίντερ Μαϊάμι.

Το δημοσίευμα, ωστόσο αναφέρει ότι ο Καταλανός τεχνικός είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει κάποια ομάδα, λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρησή του από την Μάντσεστερ Σίτι, θέλοντας λίγο χρόνο εκτός πάγκων.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, πάντως θα καταβάλει την προσπάθειά του, προκειμένου να επανασυνδέσει τον Λιονέλ Μέσι με τον Πεπ Γκουαρντιόλα, σε μια κίνηση που θα προκαλέσει αίσθηση.

