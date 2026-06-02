ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μπέκαμ θέλει να ρίξει «βόμβα» με Γκουαρντιόλα στην Ίντερ Μαϊάμι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μπέκαμ θέλει να ρίξει «βόμβα» με Γκουαρντιόλα στην Ίντερ Μαϊάμι!

Οι υποψήφιοι μνηστήρες για τον Πεπ Γκουαρντιόλα μετά την φυγή του από την Μάντσεστερ Σίτι έχουν αρχίσει να μαζεύονται με την Ίντερ Μαϊάμι να κάνει την προσπάθειά της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mirror» ο συνιδιοκτήτης της ομάδας που αγωνίζεται ο Λιονέλ Μέσι, Ντέιβιντ Μπέκαμ, έχει αναλάβει προσωπικά να πείσει τον Καταλανό τεχνικό να καθίσει στον πάγκο της Ίντερ Μαϊάμι.Οι Αμερικανοί θέλουν να βάλουν στον πάγκο τους ένα ισχυρό όνομα για να διαχειριστεί το γεμάτο αστέρια ρόστερ τους και η περίπτωση του Γκουαρντιόλα μόνο ασυγκίνητους δεν αφήνει τους ανθρώπους της Ίντερ Μαϊάμι.

Το δημοσίευμα, ωστόσο αναφέρει ότι ο Καταλανός τεχνικός είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει κάποια ομάδα, λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρησή του από την Μάντσεστερ Σίτι, θέλοντας λίγο χρόνο εκτός πάγκων.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, πάντως θα καταβάλει την προσπάθειά του, προκειμένου να επανασυνδέσει τον Λιονέλ Μέσι με τον Πεπ Γκουαρντιόλα, σε μια κίνηση που θα προκαλέσει αίσθηση.

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Πίεσε πολύ για να πάει στην ΑΕΚ ο Ζούμπκοφ»

Ελλάδα

|

Category image

Εθνική Ανδρών: Μεταβαίνει στην Σλοβενία για το φιλικό της Πέμπτης

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Ίντερ κατέθεσε πρόταση ανανέωσης στον Ντε Φράι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Τσάμπι Αλόνσο θέτει βέτο στην αποχώρηση του Ατσεαμπόνγκ από την Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Τότεναμ επανέρχεται για την απόκτηση του Σαβίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ θέλει να «ξεφορτωθεί» τον Ράσφορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (2/6)

TV

|

Category image

Ο Μπέκαμ θέλει να ρίξει «βόμβα» με Γκουαρντιόλα στην Ίντερ Μαϊάμι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλλος ένας στη λίστα των (σίγουρων) ανακοινώσεων

ΑΕΛ

|

Category image

Με Μόντριτς η αποστολή της Κροατίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Πλάνο για έναν δυνατό Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

MVP του ισπανικού πρωταθλήματος ο Μάριο Χεζόνια

EUROLEAGUE

|

Category image

Χρειάζεται κι άλλη υπομονή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Sport: «Σοβαρό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Κρίστενσεν»!

Ελλάδα

|

Category image

Το 'χει στο αίμα του!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη