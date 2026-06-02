Η Γιουνάιτεντ θέλει να «ξεφορτωθεί» τον Ράσφορντ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, οι διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα, στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός ο Ράσφορντ, έχουν «παγώσει», με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να εξετάζει πλέον και άλλες προτάσεις.

Για τον 28χρονο ποδοσφαιριστή, υπάρχει ενδιαφέρον από Άρσεναλ, Τσέλσι και Τότεναμ, όμως σύμφωνα με την «Mirror», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι διστακτική στο να παραχωρήσει τον Ράσφορντ σε εγχώριο αντίπαλο.

Έτσι, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» είναι έτοιμοι ακόμη και να ρίξουν την τιμή πώλησης του Ράσφορντ για συλλόγους εκτός Αγγλίας, προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερο ενδιαφέρον για τον Άγγλο εξτρέμ.

