ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: To διπλό χαμόγελο της Ομόνοιας και ο ΑΠΟΕΛ που κρατά αναμμένη τη φλόγα
Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα στους δύο α΄ ομίλους και ενώ εκκρεμεί ένα ματς για την ολοκλήρωση της 2η αγωνιστικής της β΄ φάσης.
Η Ομόνοια το Σάββατο το βράδι έκανε το καθήκον της επί της Πάφου και με τη νίκη 2-0, στη χειρότερη περίπτωση θα κρατούσε τις αποστάσεις από ΑΕΚ και Απόλλων στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Όμως είδε το ντέρμπι Απόλλων και ΑΕΚ να ολοκληρώνεται στο 1-1 και έτσι αύξησε τις διαφορές στους οκτώ και δέκα βαθμούς αντίστοιχα, κάνοντας ακόμη μεγαλύτερο... κουμάντο στη μάχη για την κορυφή του κυπριακού πρωταθλήματος.
O AΠΟΕΛ από την άλλη με την επικράτησή του με 2-1 επί του Άρη, κράτησε αναμμένη τη... φλόγα όσον αφορά ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος. Πλησίασε τις πιο πάνω θέσεις και έχει κάθε δικαίωμα να ελπίζει...
Α' ΟΜΙΛΟΣ
2η αγωνιστική
Ομόνοια - Πάφος FC 2-0
(11΄ Σεμέδο, 20΄ Μαέ)
ΑΠΟΕΛ - Άρης 2-1
(80΄ πέν. Ντράζιτς / 57΄ Γκάουσταντ)
Απόλλων - ΑΕΚ 1-1
(66΄ Τόμας / 56΄ Μπάγιτς)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΥ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3η αγων.)
Άρης-Πάφος FC (14/04, 17:00)
ΑΠΟΕΛ-Απόλλων (14/04, 17:00)
ΑΕΚ-Ομόνοια (14/04, 19:00)
Β' ΟΜΙΛΟΣ
2η αγωνιστική
Ένωση - Ολυμπιακός 1-3
(90+2΄ πέν. Ίμερι / 42΄ Φελίπε, 84΄ Κοβαλένκο, 88΄ Μπαΐροβιτς)
Ομόνοια Αρ. - ΑΕΛ 0-3
(13΄, 77΄ Σαβό, 88΄ Σινγκ)
Εθνικός - Ανόρθωση 1-0
(53΄ πέν. Γιούσης)
Δευτέρα 06/04
19:00 Ακρίτας - Ε.Ν. Ύψωνα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΟΜΙΛΟΥ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3η αγων.)
ΑΕΛ-Ένωση (18/04, 17:00)
Ολυμπιακός-Ακρίτας (19/04, 16:00)
Ανόρθωση-Ομόνοια Αρ. (19/04, 17:00)
Ε.Ν. Ύψωνα-Εθνικός (19/04, 19:00)