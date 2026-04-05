ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: To διπλό χαμόγελο της Ομόνοιας και ο ΑΠΟΕΛ που κρατά αναμμένη τη φλόγα

Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα στους δύο α΄ ομίλους και ενώ εκκρεμεί ένα ματς για την ολοκλήρωση της 2η αγωνιστικής της β΄ φάσης.

Η Ομόνοια το Σάββατο το βράδι έκανε το καθήκον της επί της Πάφου και με τη νίκη 2-0, στη χειρότερη περίπτωση θα κρατούσε τις αποστάσεις από ΑΕΚ και Απόλλων στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Όμως είδε το ντέρμπι Απόλλων και ΑΕΚ να ολοκληρώνεται στο 1-1 και έτσι αύξησε τις διαφορές στους οκτώ και δέκα βαθμούς αντίστοιχα, κάνοντας ακόμη μεγαλύτερο... κουμάντο στη μάχη για την κορυφή του κυπριακού πρωταθλήματος.

O AΠΟΕΛ από την άλλη με την επικράτησή του με 2-1 επί του Άρη, κράτησε αναμμένη τη... φλόγα όσον αφορά ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος. Πλησίασε τις πιο πάνω θέσεις και έχει κάθε δικαίωμα να ελπίζει...

Α' ΟΜΙΛΟΣ

2η αγωνιστική

Ομόνοια - Πάφος FC 2-0

(11΄ Σεμέδο, 20΄ Μαέ)

ΑΠΟΕΛ - Άρης 2-1

(80΄ πέν. Ντράζιτς / 57΄ Γκάουσταντ)

Απόλλων - ΑΕΚ 1-1

(66΄ Τόμας / 56΄ Μπάγιτς)

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3η αγων.)

Άρης-Πάφος FC (14/04, 17:00)

ΑΠΟΕΛ-Απόλλων (14/04, 17:00)

ΑΕΚ-Ομόνοια (14/04, 19:00)

 

Β' ΟΜΙΛΟΣ

2η αγωνιστική

Ένωση - Ολυμπιακός 1-3

(90+2΄ πέν. Ίμερι / 42΄ Φελίπε, 84΄ Κοβαλένκο, 88΄ Μπαΐροβιτς)

Ομόνοια Αρ. - ΑΕΛ 0-3

(13΄, 77΄ Σαβό, 88΄ Σινγκ)

Εθνικός - Ανόρθωση 1-0

(53΄ πέν. Γιούσης)

Δευτέρα 06/04

19:00 Ακρίτας - Ε.Ν. Ύψωνα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3η αγων.)

ΑΕΛ-Ένωση (18/04, 17:00)

Ολυμπιακός-Ακρίτας (19/04, 16:00)

Ανόρθωση-Ομόνοια Αρ. (19/04, 17:00)

Ε.Ν. Ύψωνα-Εθνικός (19/04, 19:00)

