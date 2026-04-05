«Χ»άρηκε μόνο η Ομόνοια την ισοπαλία στη Λεμεσό

Η μπίλια έκατσε στο Χ!

Χωρίς νικητή (1-1) ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Απόλλωνα και την ΑΕΚ, που διεξήχθη στο «Άλφαμεγα Stadium». Σκόρερ οι Μπάγιτς και Τόμας. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα της Λεμεσού έχει 55 βαθμούς, ενώ η αντίστοιχη της Λάρνακας 57. Έτσι, αφού προηγήθηκε η νίκη της πρωτοπόρου Ομόνοιας, οι αποστάσεις των δύο αυξήθηκαν στο -10 και -8 αντίστοιχα.

Όσον αφορά στο παιχνίδι, η ομάδα της Λεμεσού ήταν κυρίαρχη στο πρώτο μέρος και έχασε σωρεία ευκαιριών με πρωταγωνιστές τους Λιούμπιτς, Ροντρίγκες και Μάρκες. Η ΑΕΚ προσπάθησε να απειλήσει μέσω αντεπιθέσεων και στις 1-2 κλασσικές της στιγμές, ο Κουν και η… δυστοκία έπαιξαν τον δικό τους ρόλο. Στο δεύτερο 45λεπτο, οι κιτρινοπράσινοι ισοζύγισαν και ο Μπάγιτς στο 56’ κατάφερε να βάλει την ομάδα του σε θέση οδηγού.

Το σύνολο του Λοσάδα αντέδρασε στο 10λεπτο με τον Τόμας ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Στη συνέχεια, αμφότερες κατέγραψαν καλές προϋποθέσεις, ωστόσο το σκορ δεν άλλαξε. Οι κυανόλευκοι κατάφεραν να διευρύνουν το αήττητο με τον Αργεντίνο προπονητή, καθώς… αρνούνται να ηττηθούν με την έλευση του στην τεχνική ηγεσία.

Όσον αφορά στη συνέχεια (3η αγωνιστική), ο Απόλλωνας θα αναμετρηθεί με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, ενώ η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Ομόνοια. Αμφότερα θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη του Πάσχα (14/04).

To LIVE του αγώνα

90'+3 Διπλή επέμβαση του Αλομέροβιτς σε τεράστιες ευκαιρίες του Απόλλωνα.

70' - Απείλησε η ΑΕΚ με τον Λέδες, το μακρινό πλασέ του οποίου πέρασε μόλις έξω.

66' - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα! Ο Μπράντον Τόμας με πλασέ στην κίνηση έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

65' - Ακυρώθηκε γκολ της ΑΕΚ καθώς ο Ιβάνοβιτς ήταν εκτεθειμένος στο ξεκίνημα της φάσης.

56΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ! Ο Μπάγιτς με προβολή μετά από σέντρα του Ροντέν από δεξιά, δίνει προβάδισμα στους κιτρινοπράσινους.

46' - Έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο.

45'+2 - Τέλος πρώτου μέρους.

34' - Απάντησε η ΑΕΚ στις ευκαιρίες με τον Ιβάνοβιτς, σε ετοιμότητα ο Κουν, έδιωξε στην κλειστή του γωνία.

33' - Τεράστια απόκρουση από τον Αλομέροβιτς σε σουτ βολίδα Μάρκες! Απογειώθηκε ο κίπερ της ΑΕΚ.

18' - Εντυπωσιακή απόκρουση του Αλομέροβιτς σε τετ-α-τετ με τον Ροντρίγκες.

18' - Συρτό σουτ του Μπράουν, δεν ανησυχεί ο κίπερ των κιτρινοπρασίνων.

16' - Ο Λιούμπιτς τρύπωσε στην άμυνα της ΑΕΚ, έπιασε τη κεφαλιά αλλά η μπάλα κατέληξε δίπλα από την εστία του Αλομέροβιτς.

6' - Προϋπόθεση για την ΑΕΚ, με τους Κουν και Μαλεκκίδη να μπερδεύονται, όμως ο Μπάγιτς δεν κατάφερε να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα. Έδιωξε ο Μαλεκκίδης εν τέλει.

3' - Απείλησε ξανά η ομάδα της Λεμεσού με τον Λιούμπιτς, ο οποίος έπιασε τη κεφαλιά αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

2' - Τεράστια φάση για τον Απόλλωνα με το καλημέρα. Ο Μάρκες βρέθηκε απέναντι από τον Αλομέροβιτς, πλάσαρε όμως η μπάλα κόντραρε και κατέληξε εκτός.

1' - Σέντρα στη Λεμεσό!

ΑΠΟΛΛΩΝ: Kουν, Γκασπάρ (71′ Σιήκκης), Άδωνη, Μαλεκκίδης, Zμέρχαλ, Λιούμπιτς, Μπράουν (86′ Ασουνσάο), Εσκρίτσε (71′ Βρίκκης), Ροντρίγκες, Τόμας, Μάρκες (86' Μάρκοβιτς).

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό (83′ Γκούρφινκελ), Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Γκαρσία, Λέντες, Πονς (83′ Χ. Κυριάκου), Ροντέν, Σαμπορίτ (29′ Ιωάννου), Ιβάνοβιτς (74′ Ρούμπιο), Μπάγιτς (82′ Χάιρο).

ΣΚΟΡΕΡ: 66' Τόμας / 52' Μπάγιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 60' Ροντέν

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μόρτσεν Χάνσεν Κροχ

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Γιάκομπ Κέλετ

AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης