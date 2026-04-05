«Πάρτι» προστίμων!

ΘΕΜΑ: Χριστόφορος Χριστοφή, Ανδρέας Σταυρινίδης

Πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ εισέρευσε στα ταμεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος λόγω των προστίμων για τη μη χρησιμοποίηση δύο ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα οι οποίοι να ήταν εγγεγραμμένοι στο αρχείο της ομοσπονδίας κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγουμένως.

Συγκεκριμένα, έως την 26η αγωνιστική το συνολικό ποσό που κλήθηκαν να καταβάλουν οι ομάδες ανέρχεται στις 564.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η απουσία γηγενή ποδοσφαιριστή από το αρχικό σχήμα μιας ομάδας επιφέρει πρόστιμο 10.000 ευρώ, ενώ για την παρουσία μόλις ενός η οικονομική επιβάρυνση είναι 3.000 ευρώ.

Στο σημερινό μας θέμα εξετάζουμε τα ποσά που πλήρωσε κάθε ομάδα βάσει της συγκεκριμένης πρόνοιας και τα συμπεράσματα που προκύπτουν.

Από τις 14 ομάδες της Cyprus League by Stoiximan, οι έξι δεν επιβαρύνθηκαν καθόλου οικονομικά, καθώς σε όλα τα παιχνίδια τους χρησιμοποίησαν τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές που πληρούσαν τη συγκεκριμένη προϋπόθεση. Οι ομάδες αυτές είναι οι Ακρίτας, Ολυμπιακός, Ανόρθωση, Εθνικός, Ομόνοια Αραδίππου, Ένωση Νέων Παραλιμνίου.

«Πρωταθλήτρια» στα πρόστιμα είναι η ΑΕΚ, καταβάλλοντας 142.000 ευρώ. Σε δέκα αγώνες δεν υπήρχε γηγενής ποδοσφαιριστής στην ενδεκάδα της, ενώ σε άλλους 14 συμπεριλήφθηκε ένας. Ουσιαστικά μόνο σε δύο παιχνίδια συμπεριλήφθηκαν στη σύνθεσή της -τουλάχιστον- δύο ποδοσφαιριστές που προέρχονταν από τα αναπτυξιακά τμήματα κυπριακών συλλόγων.

Ακολουθεί με 123.000 ευρώ η ΑΕΛ. Το ποσό αυτό προέκυψε από εννέα παιχνίδια χωρίς γηγενή παίκτη στην ενδεκάδα της και έντεκα ματς με μόλις έναν. Σε έξι παιχνίδια στη σύνθεση των γαλαζοκιτρίνων συμπεριλήφθηκαν τουλάχιστον δύο και είναι αξιοσημείωτο ότι τα πέντε από αυτά ήταν στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος!

Όπως γίνεται αντιληπτό, το άθροισμα του ποσού των δύο πιο πάνω ομάδων πλησιάζει το 50% των συνολικών προστίμων!

Τρίτη στη σειρά κατατάσσεται η Πάφος FC, με το πρόστιμο να ανέρχεται στις 82.000 ευρώ. Σε τέσσερα παιχνίδια δεν καταγράφηκε στο αρχικό σχήμα καμία παρουσία ποδοσφαιριστή που να πληρούσε το ηλικιακό κριτήριο εγγραφής στα μητρώα της ΚΟΠ, ενώ σε 14 αναμετρήσεις χρησιμοποιήθηκε μόλις ένας.

Με έναν γηγενή στην ενδεκάδα σε 18 αγώνες και κανέναν σε δύο παιχνίδια, ο Απόλλωνας καλείται να πληρώσει 74.000 ευρώ.

Σε αντίθεση με τον Απόλλωνα, όπου το πρόστιμο των 74.000 ευρώ προήλθε κατά κύριο λόγο από τη χρησιμοποίηση ενός γηγενούς σε 18 αγώνες, στην Ομόνοια η κατάσταση ήταν διαφορετική. Το κόστος των 65.000 ευρώ προέκυψε από δέκα παιχνίδια, με ισάριθμες περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκε μόνο ένας παίκτης που πληρούσε το ηλικιακό κριτήριο ή κανένας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, σε πέντε παιχνίδια των εφτά πρώτων αγωνιστικών, η Ομόνοια δεν είχε κανέναν γηγενή στην ενδεκάδα της, κάτι που δεν επαναλήφθηκε μέχρι την 26η αγωνιστική!

Πιο κάτω συναντάμε κατά σειρά τον Άρη (39.000), τη Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ. (24.000) και τον ΑΠΟΕΛ (15.000). Τα πρόστιμά τους προέκυψαν αποκλειστικά από τη χρησιμοποίηση μόνο ενός γηγενούς ποδοσφαιριστή στην ενδεκάδα, γεγονός που σημαίνει ότι σε όλα τα παιχνίδια υπήρχε παίκτης που πληρούσε το ηλικιακό κριτήριο. Όπως εύκολα μπορεί να παρατηρήσει κάποιος, από τις ομάδες που απαρτίζουν το πρώτο γκρουπ στη β’ φάση, ο ΑΠΟΕΛ είναι αυτός που επιβαρύνθηκε το μικρότερο ποσό.

Το «αντίδοτο» των προστίμων: Μπόνους 200.000 ευρώ!

Υπενθυμίζουμε ότι τα σωματεία που θα χρησιμοποιήσουν σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας και του Κυπέλλου Coca-Cola στην ποδοσφαιρική περίοδο 2025/2026 δύο τουλάχιστον ποδοσφαιριστές στην αρχική τους ενδεκάδα που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους θα μοιραστούν εξίσου το ποσό των 200.000 ευρώ. Επιπλέον, δύο από τις ομάδες που πληρούν το πιο πάνω κριτήριο και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος έχουν δώσει τον περισσότερο χρόνο σε γηγενείς ποδοσφαιριστές θα λάβουν από 40.000 ευρώ η κάθε μία.

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΑΕΚ 142.000

ΑΕΛ 123.000

ΠΑΦΟΣ FC 82.000

ΑΠΟΛΛΩΝ 74.000

ΟΜΟΝΟΙΑ 65.000

ΑΡΗΣ 39.000

Ε.Ν.ΥΨΩΝΑ 24.000

ΑΠΟΕΛ 15.000

ΑΚΡΙΤΑΣ 0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0

ΕΘΝΙΚΟΣ 0

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ. 0

ΕΝΩΣΗ 0