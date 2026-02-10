Η… συνταγή του Ερνάν Λοσάδα

Υπό την καθοδήγηση του Αργεντινού κόουτς, σε επτά παιχνίδια πρωταθλήματος, η ομάδα έχει σκοράρει σε όλα τα ματς, μετρώντας ισάριθμες νίκες, ενώ διαθέτει συντελεστή τερμάτων 14-3. Αριθμοί που δείχνουν την αναγέννηση των κυανολεύκων, που πλέον κυνηγούν με πολύ καλές πιθανότητες έξοδο στην Ευρώπη μέσω πρωταθλήματος. Η φιλοσοφία του Λοσάδα αποτυπώνεται, ανάμεσα σε άλλα, στο γρήγορο παιχνίδι, τους αυτοματισμούς και τις συχνές εναλλαγές της μπάλας. Ωστόσο, πέρα από το τακτικό κομμάτι, είναι αξιοσημείωτο και το πάθος που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές.

Σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα, το μόνο στοιχείο που χρήζει βελτίωσης είναι ότι πριν μείνει ο Ολυμπιακός με ποδοσφαιριστή λιγότερο, οι κυανόλευκοι δυσκολεύονταν απέναντι στο υψηλό ασφυκτικό πρέσινγκ και το κλείσιμο των χώρων από τους αντιπάλους. Η τεχνική ηγεσία καλείται να βρει λύσεις για τέτοιες καταστάσεις, ώστε η ομάδα να παραμένει επικίνδυνη ακόμα και υπό πίεση. Παρ' όλα αυτά, η ανατροπή και η νίκη αποδεικνύουν την ποιότητα, την αποφασιστικότητα και τη θέληση των ποδοσφαιριστών.

Αυτό που έχει σημασία είναι οι κυανόλευκοι να συνεχίσουν στον δρόμο που χάραξαν το τελευταίο διάστημα. Το επόμενο Σάββατο (14/02, 19:00) θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ στη Λάρνακα, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, και με νίκη θα πλησιάσουν στον έναν βαθμό τους κιτρινοπράσινους και τη 2η θέση, στέλνοντας ακόμη πιο ηχηρό μήνυμα για τη δυναμική που απέκτησαν. Αγωνιστικά, ενόψει του αγώνα στην «Αρένα», επί του παρόντος, αμφίβολος είναι ο Ροντρίγκεζ, ενώ οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Αργεντίνου προπονητή.