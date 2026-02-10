ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η… συνταγή του Ερνάν Λοσάδα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Η… συνταγή του Ερνάν Λοσάδα

Με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο, ο Απόλλων έχει αλλάξει εντυπωσιακά και το κυριότερο δείχνει μεγάλη σταθερότητα.

Υπό την καθοδήγηση του Αργεντινού κόουτς, σε επτά παιχνίδια πρωταθλήματος, η ομάδα έχει σκοράρει σε όλα τα ματς, μετρώντας ισάριθμες νίκες, ενώ διαθέτει συντελεστή τερμάτων 14-3. Αριθμοί που δείχνουν την αναγέννηση των κυανολεύκων, που πλέον κυνηγούν με πολύ καλές πιθανότητες έξοδο στην Ευρώπη μέσω πρωταθλήματος. Η φιλοσοφία του Λοσάδα αποτυπώνεται, ανάμεσα σε άλλα, στο γρήγορο παιχνίδι, τους αυτοματισμούς και τις συχνές εναλλαγές της μπάλας. Ωστόσο, πέρα από το τακτικό κομμάτι, είναι αξιοσημείωτο και το πάθος που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές.

Σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα, το μόνο στοιχείο που χρήζει βελτίωσης είναι ότι πριν μείνει ο Ολυμπιακός με ποδοσφαιριστή λιγότερο, οι κυανόλευκοι δυσκολεύονταν απέναντι στο υψηλό ασφυκτικό πρέσινγκ και το κλείσιμο των χώρων από τους αντιπάλους. Η τεχνική ηγεσία καλείται να βρει λύσεις για τέτοιες καταστάσεις, ώστε η ομάδα να παραμένει επικίνδυνη ακόμα και υπό πίεση. Παρ' όλα αυτά, η ανατροπή και η νίκη αποδεικνύουν την ποιότητα, την αποφασιστικότητα και τη θέληση των ποδοσφαιριστών.

Αυτό που έχει σημασία είναι οι κυανόλευκοι να συνεχίσουν στον δρόμο που χάραξαν το τελευταίο διάστημα. Το επόμενο Σάββατο (14/02, 19:00) θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ στη Λάρνακα, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, και με νίκη θα πλησιάσουν στον έναν βαθμό τους κιτρινοπράσινους και τη 2η θέση, στέλνοντας ακόμη πιο ηχηρό μήνυμα για τη δυναμική που απέκτησαν. Αγωνιστικά, ενόψει του αγώνα στην «Αρένα», επί του παρόντος, αμφίβολος είναι ο Ροντρίγκεζ, ενώ οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Αργεντίνου προπονητή.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Περιζήτητος ο Κουλιεράκης: Ενδιαφέρον από Λίβερπουλ και Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν - Πέθανε η μητέρα του

EUROLEAGUE

|

Category image

Χάνει το All-Star Game λόγω προβλήματος στο γόνατο ο Κάρι!

NBA

|

Category image

Ματθαίου: «Υπάρχει θέμα με την συγκέντρωση, πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στο επίκεντρο ο Μεϊτέ και οι επιστροφές: Τα πλάνα του ΠΑΟΚ για Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Νοκ άουτ για 2-3 βδομάδες ο Γιόβετιτς!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κύπελλο Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ευρωλίγκα: Την Τρίτη (10/02) ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων του Final Four 2026

EUROLEAGUE

|

Category image

Χαμός στο Χόρνετς-Πίστονς: Έπεσαν «μπουκέτα» και τέσσερις αποβολές!

NBA

|

Category image

Η… συνταγή του Ερνάν Λοσάδα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τρελό φινάλε στο ντέρμπι: Η Σπόρτινγκ ισοφάρισε στο 100' και, μαζί με την Μπενφίκα, μένει ζωντανή για τον τίτλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ηλιόπουλος: «Όταν ξεκίνησα πέρυσι κάποιοι γέλαγαν αλλά η σπίθα μπήκε» - Τι είπε για το «σύστημα» και τις «τρικλοποδιές»

Ελλάδα

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (10/2)

TV

|

Category image

Χειρουργήθηκε ο Μερίνο και η Άρσεναλ θα συνεχίσει να κυνηγά τον τίτλο δίχως αυτόν...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην 7η απόπειρα ξόρκισε την κατάρα η Ανόρθωση!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη