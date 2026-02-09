ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Άρης-Ανόρθωση, ΕΝΥ-ΑΕΛ & Αραδίππου-Ακρίτας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Άρης-Ανόρθωση, ΕΝΥ-ΑΕΛ & Αραδίππου-Ακρίτας

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με τρεις αναμετρήσεις που αρχίζουν στις 19:00, ολοκληρώνεται σήμερα η 21η αγωνιστική στη Cyprus League by Stoiximan, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στο Αλφαμέγα ο Άρης υποδέχεται την Ανόρθωση, με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.49 στη νίκη της ομάδας της Λεμεσού, 5.04 στην ισοπαλία και 7.63 στη νίκη της ομάδας της Αμμοχώστου. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο αποτιμάται στα 4.80.

Στο Αμμόχωστος η ΕΝΥ αντιμετωπίζει την ΑΕΛ με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 3.30 στη νίκη της ομάδας του Ύψωνα, 3.15 στην ισοπαλία και 2.22 στην επικράτηση της ομάδας του Μάρτινς. Το να μπουν πέραν των 2,5 γκολ δίνεται στα 2.25 και ο καταλογισμός πέναλτι στα 3.35.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος την ίδια ώρα στο Αντώνης Παπαδόπουλος η Ομόνοια Αραδίππου αγωνίζεται απέναντι στον Ακρίτα με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.85 στη νίκη της ομάδας του Μαρίνου Σατσιά, 3.35 στην ισοπαλία και 4.35 στη νίκη της ομάδας της Χλώρακας.  Το ενδεχόμενο τα κόρνερ να ξεπεράσουν τα 9,5 αποτιμάται στα 2.10 και η υπόδειξη κόκκινης κάρτας στα 3.50.  

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Την ανανέωση και επέκταση του #TowardsLA για το 2026 ανακοίνωσε ο Παύλος Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Το δράμα του Ντέλε Άλι: «Παίζει τζόγο όλη νύχτα στο καζίνο, δεν μιλάει σε κανέναν και είναι δυστυχισμένος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκουαρντιόλα: «Ολα μπορούν να γίνουν στην Premier League»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το -2 του Καρσέδο με παιχνίδι λιγότερο, έγινε... αντίο για τον τίτλο από τον Θελάδες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ολυμπιακός: Τελικά, τι πάει τόσο στραβά στα ντέρμπι φέτος;

Ελλάδα

|

Category image

Mπλα, μπλα και… μπαμ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Aς είναι καλά o Σεμέδο - Η απίστευτη έμπνευση στο ημίχρονο που έφερε 600 ευρώ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Δεν υπάρχει γονιός που ξεκινά να πάρει τον γιο του μπάλα και το βράδυ να είναι υπό σύλληψη»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Άρης-Ανόρθωση, ΕΝΥ-ΑΕΛ & Αραδίππου-Ακρίτας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έσπασε το δικό του ρεκόρ και συνεχίζει ο Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πόσο πίσω πάει το σερί του Απόλλωνα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πρόταση των Λος Αντζελες Γκάλαξι στον Κασεμίρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άφησαν μόνη την ιστορική Ένωση Νέων Παραλιμνίου

Απόψεις

|

Category image

Λιούις Χάμιλτον και Κιμ Καρντάσιαν μαζί στο Super Bowl 2026

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παρατράβηξε το κακό, δεν πάει άλλο...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη