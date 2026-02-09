Πρόταση των Λος Αντζελες Γκάλαξι στον Κασεμίρο

Ο Βραζιλιάνος διεθνής μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κασεμίρο, θα αποχωρήσει από την ομάδα της Premier League στο τέλος της σεζόν, με τη λήξη του συμβολαίου του, όπως ανακοίνωσε σχετικά ο αγγλικός σύλλογος.

Η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» είχε τη δυνατότητα να επεκτείνει για έναν ακόμη χρόνο τη συνεργασία της με τον 33χρονο άσο, αλλά αποφάσισε να τον αφήσει να φύγει το καλοκαίρι ως ελεύθερος, έχοντας προτάσεις να επιστρέψει στη χώρα του, να παίξει στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας ή των ΗΠΑ.

Ο Βραζιλιάνος σταρ, που αποκτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον Αύγουστο του 2022 και μετρά συνολικά 146 συμμετοχές με 21 γκολ, έχει μεγάλη πρόταση για να φορέσει τη φανέλα των Λος Αντζελες Γκάλαξι, όπως σχετικά υποστηρίζει το «ESPN Brasil».