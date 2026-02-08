LIVE: Πάφος - Ομόνοια 2-4

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεκίνησε στις 19:00 το ντέρμπι ανάμεσα στην Πάφο και την Ομόνοια στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Στέλιος Κυριακίδης»:

90΄Εφτά λεπτά ο έξτρα χρόνος. 

90΄ΓΚΟΛ, εύστοχος ο Σεμέδο, 4-2! 

89΄Πέναλτι για την Ομόνοια, το κέρδισε ο Σεμέδο που κάνει απίθανο ματς. 

81΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια, απίθανο παιχνίδι, Σεμέδο, 3-2! Δεν πρόλαβαν να κοπάσουν τα πανηγύρια των Παφιτών, ο Σεμέδο έκανε το 3-2 με πλασέ! 

79΄ΓΚΟΛ η Πάφος, 2-2 με κεφαλιά του Λελέ! Σέντρα του Ζάζα από αριστερά, σηκώθηκε ο Λελέ και νίκησε τον Φαμπιάνο. 

76΄Σουτ στην κίνηση από τον Μπρίτο, άστοχο. 

60΄Η Πάφος προσπαθεί να αντιδράσει μετά το γκολ που δέχτηκε. Η Ομόνοια κλείνει τους χώρους. 

49΄ΓΚΟΛ, 1-2 η Ομόνοια με φοβερό σουτ του Σεμέδο εντός περιοχής! Εκτέλεσε τον Παπαδούδη με την Ομόνοια να φέρνει τούμπα το ματς. 

47΄Μεγάλη φάση για την Πάφο από λάθος του Φαμπιάνο. Έκανε το γύρισμα ο Παναγιώτου, η μπάλα έφυγε κάτω από το πόδι του τερματοφύλακα της Ομόνοιας όμως χτύπησε στο δοκάρι και έμεινε πίσω από την μακριά από την γραμμή. 

46΄Ξεκίνησε το β΄μέρος. 

Ημίχρονο, 1-1. 

45΄Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος. 

44΄Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια! Ο Εβάντρο μέσα από την περιοχή και απέναντι από τον Παπαδούδη, έστειλε την μπάλα έξω. Τεράστια ευκαιρία για τους πράσινους. 

30΄Τελευταίο τέταρτο στο πρώτο μέρος. 

16΄Ευκαιρία για την Ομόνοια! Σουτ του Σεμέδο εντός περιοχής, έδιωξε με το πόδια σε κόρνερ ο Παπαδούδης. 

11΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια, 1-1 με Μαέ! Ο Μαροκινός κινήθηκε κάθετα, απέφυγε δύο παίκτες της Πάφου και με πλασέ έκανε το 1-1. 

8΄ΓΚΟΛ η Πάφος, 1-0 με τον Πηλέα! Σέντρα του Μπρούνο από δεξιά, σουτ στην κίνηση εντός περιοχής από τον Πηλέα ο οποίος νίκησε τον Φαμπιάνο. 

1΄Σέντρα! 

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΠΑΦΟΣ: Παπαδούδης, Μπρούνο, Λουίζ, Ιωάννου, Πηλέας (67΄Γκουεσάντ) Σούνιτς (61΄Μπρίτο) Πέπε, Κίνα (46΄Ντράγκομιρ) Σίλβα (78΄Άντερσον) Όρσιτς (61΄Ζάζα) Λέλε.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μασούρας, Μπάλκοβετς, Άιτινγκ, Ανδρέου, Τάνκοβιτς (82΄Εράκοβιτς) Εβάντρο (90+7΄Ντιουνκού) Σεμέδο (90+7΄Σίμιτς) Μαέ (82' Νεοφύτου)

ΣΚΟΡΕΡ: 8΄Πηλέας, 79΄ Λελέ/11΄Μαέ, 49΄, 81΄, 90΄Σεμέδο 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 27΄Σούνιτς, 37΄Κίνα/6΄Μαέ, 79΄Μασούρας 

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Narciso Andre Filipe

AVAR: Τεχράνυ Ανδρέας

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

Διαβαστε ακομη