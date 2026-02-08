LIVE: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ 1-1

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο γήπεδο της Λευκωσίας:

73΄Ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Ο Ντράζιτς με διαγώνιο σουτ εντός περιοχής, ανάγκασε τον Παρασκευά να διώξει με υπερένταση σε κόρνερ.

69΄Ο Κούτσακος σκοράρει όμως το γκολ ακυρώνεται για οφσάιντ.

63΄Σουτ του Ντάλσιο εκτός περιοχής, μπλόκαρε ο Παρασκευά.

54' Πιο γρήγορος ο ρυθμός στο ξεκίνημα του β΄μέρους.

46΄Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Ο Κούτσακος έκλεψε, μπήκε στην περιοχή και από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων.

46΄Σέντρα στο β΄μέρος.

Ημίχρονο, 1-1.

45+4΄ΓΚΟΛ η ΑΕΚ, 1-1 με Καμπρέρα! Εκτέλεση κόρνερ από τον Λέδες, κεφαλιά του Αργεντίνου, ισοφαρίζει η ΑΕΚ.

45΄Τέσσερα λεπτά ο έξτρα χρόνος στο ημίχρονο.

45΄ΓΚΟΛ ο ΑΠΟΕΛ, 1-0 με Κούτσακο! Σέντρα του Τομάς από δεξιά, ο Κούτσακος πρόλαβε τον Παρασκευά και με ωραία κεφαλιά έκανε το 1-0.

40΄Η ΑΕΚ έχει κερδίσει αρκετές στημένες μπάλες όμως δεν απειλεί.

30΄Ημίωρο στο ντέρμπι. Χωρίς καθαρή ευκαιρία μετά το σου του Νανού στο 2΄.

19' Η ΑΕΚ σκόραρε στο 15ο λεπτό με τον Καμπρέρα όμως το γκολ ακυρώθηκε για οσφάιντ στην αρχή της φάσης.

2΄Σουτ του Νανού εντός περιοχής, πάνω από τα δοκάρια του Παρασκευά. Πρώτη απειλή για τον ΑΠΟΕΛ νωρίς.

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Μιρ, Λαΐφης, Ντέγκενεκ, Νανού, Ντάλσιο, Τομάς, Ρόσα, Μαρκίνιος, Μαντσίνι (61΄Αμπάγκνα) Κούτσακος (73΄Ντράζιτς)

ΑΕΚ: Παρασκευά, Μιραμόν, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Σαμπορίτ, Γκαρσία, Λέδες, Πονς, Αμίν, Μπάγιτς, Καμπρέρα (64΄Ιβάνοβιτς)

ΣΚΟΡΕΡ: 45΄Κούτσακος/45+4΄Καμπρέρα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 15΄Μαρκίνιος, 26΄Ντέγκενεκ/21΄Γκαρσία, 66΄Ιβάνοβιτς

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Harald Lechner

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας