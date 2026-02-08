ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ 1-1

Ξεκίνησε στις 16:00 το ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής στο ΓΣΠ ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΚ

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο γήπεδο της Λευκωσίας:

73΄Ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Ο Ντράζιτς με διαγώνιο σουτ εντός περιοχής, ανάγκασε τον Παρασκευά να διώξει με υπερένταση σε κόρνερ. 

69΄Ο Κούτσακος σκοράρει όμως το γκολ ακυρώνεται για οφσάιντ. 

63΄Σουτ του Ντάλσιο εκτός περιοχής, μπλόκαρε ο Παρασκευά. 

54' Πιο γρήγορος ο ρυθμός στο ξεκίνημα του β΄μέρους. 

46΄Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Ο Κούτσακος έκλεψε, μπήκε στην περιοχή και από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. 

46΄Σέντρα στο β΄μέρος. 

Ημίχρονο, 1-1.

45+4΄ΓΚΟΛ η ΑΕΚ, 1-1 με Καμπρέρα! Εκτέλεση κόρνερ από τον Λέδες, κεφαλιά του Αργεντίνου, ισοφαρίζει η ΑΕΚ. 

45΄Τέσσερα λεπτά ο έξτρα χρόνος στο ημίχρονο. 

45΄ΓΚΟΛ ο ΑΠΟΕΛ, 1-0 με Κούτσακο! Σέντρα του Τομάς από δεξιά, ο Κούτσακος πρόλαβε τον Παρασκευά και με ωραία κεφαλιά έκανε το 1-0. 

40΄Η ΑΕΚ έχει κερδίσει αρκετές στημένες μπάλες όμως δεν απειλεί. 

30΄Ημίωρο στο ντέρμπι. Χωρίς καθαρή ευκαιρία μετά το σου του Νανού στο 2΄. 

19' Η ΑΕΚ σκόραρε στο 15ο λεπτό με τον Καμπρέρα όμως το γκολ ακυρώθηκε για οσφάιντ στην αρχή της φάσης. 

2΄Σουτ του Νανού εντός περιοχής, πάνω από τα δοκάρια του Παρασκευά. Πρώτη απειλή για τον ΑΠΟΕΛ νωρίς. 

1΄Σέντρα! 

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Μιρ, Λαΐφης, Ντέγκενεκ, Νανού, Ντάλσιο, Τομάς, Ρόσα, Μαρκίνιος, Μαντσίνι (61΄Αμπάγκνα) Κούτσακος (73΄Ντράζιτς)

ΑΕΚ: Παρασκευά, Μιραμόν, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Σαμπορίτ, Γκαρσία, Λέδες, Πονς, Αμίν, Μπάγιτς, Καμπρέρα (64΄Ιβάνοβιτς) 

ΣΚΟΡΕΡ: 45΄Κούτσακος/45+4΄Καμπρέρα 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 15΄Μαρκίνιος, 26΄Ντέγκενεκ/21΄Γκαρσία, 66΄Ιβάνοβιτς

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Harald Lechner

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας

 

