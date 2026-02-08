LIVE: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ 1-1
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ξεκίνησε στις 16:00 το ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής στο ΓΣΠ ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΚ
Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο γήπεδο της Λευκωσίας:
73΄Ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Ο Ντράζιτς με διαγώνιο σουτ εντός περιοχής, ανάγκασε τον Παρασκευά να διώξει με υπερένταση σε κόρνερ.
69΄Ο Κούτσακος σκοράρει όμως το γκολ ακυρώνεται για οφσάιντ.
63΄Σουτ του Ντάλσιο εκτός περιοχής, μπλόκαρε ο Παρασκευά.
54' Πιο γρήγορος ο ρυθμός στο ξεκίνημα του β΄μέρους.
46΄Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Ο Κούτσακος έκλεψε, μπήκε στην περιοχή και από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων.
46΄Σέντρα στο β΄μέρος.
Ημίχρονο, 1-1.
45+4΄ΓΚΟΛ η ΑΕΚ, 1-1 με Καμπρέρα! Εκτέλεση κόρνερ από τον Λέδες, κεφαλιά του Αργεντίνου, ισοφαρίζει η ΑΕΚ.
45΄Τέσσερα λεπτά ο έξτρα χρόνος στο ημίχρονο.
45΄ΓΚΟΛ ο ΑΠΟΕΛ, 1-0 με Κούτσακο! Σέντρα του Τομάς από δεξιά, ο Κούτσακος πρόλαβε τον Παρασκευά και με ωραία κεφαλιά έκανε το 1-0.
40΄Η ΑΕΚ έχει κερδίσει αρκετές στημένες μπάλες όμως δεν απειλεί.
30΄Ημίωρο στο ντέρμπι. Χωρίς καθαρή ευκαιρία μετά το σου του Νανού στο 2΄.
19' Η ΑΕΚ σκόραρε στο 15ο λεπτό με τον Καμπρέρα όμως το γκολ ακυρώθηκε για οσφάιντ στην αρχή της φάσης.
2΄Σουτ του Νανού εντός περιοχής, πάνω από τα δοκάρια του Παρασκευά. Πρώτη απειλή για τον ΑΠΟΕΛ νωρίς.
1΄Σέντρα!
ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:
ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Μιρ, Λαΐφης, Ντέγκενεκ, Νανού, Ντάλσιο, Τομάς, Ρόσα, Μαρκίνιος, Μαντσίνι (61΄Αμπάγκνα) Κούτσακος (73΄Ντράζιτς)
ΑΕΚ: Παρασκευά, Μιραμόν, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Σαμπορίτ, Γκαρσία, Λέδες, Πονς, Αμίν, Μπάγιτς, Καμπρέρα (64΄Ιβάνοβιτς)
ΣΚΟΡΕΡ: 45΄Κούτσακος/45+4΄Καμπρέρα
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 15΄Μαρκίνιος, 26΄Ντέγκενεκ/21΄Γκαρσία, 66΄Ιβάνοβιτς
Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
VAR: Harald Lechner
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας