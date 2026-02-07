ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Tα σημαντικά για τον Φερέιρα και το «300% με τον ΑΠΟΕΛ» του Μαρκόσκι

Δημοσιευτηκε:

Tα σημαντικά για τον Φερέιρα και το «300% με τον ΑΠΟΕΛ» του Μαρκόσκι

Oι δηλώσεις από τους προπονητές του Εθνικού, Ρουί Φερέιρα, και της Ένωσης, Μπόγιαν Μαρκόσκι, μετά το μεταξύ τους παιχνίδι που βρήκε νικήτρια την ομάδα της Άχνας με 2-0.

Ρουί Φερέιρα: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι γιατί προερχόμαστε από μεγάλη νίκη με την Πάφο και αυτό κάποτε επηρεάζει. Η συγκέντρωσή μας δεν ήταν η καλύτερη στο πρώτο μέρος. Όμως στο τέλος αξίζαμε τη νίκη. Είναι πολύ σημαντικοί οι τρεις βαθμοί όπως σημαντικό είναι και το μηδέν στην άμυνα. Αυτό μας δίνει τη δύναμη να πιστέψουμε περισσότερο στον εαυτό μας. Στο πρώτο μέρος είχαμε κάποια λάθη. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθήκαμε και βάλαμε ακόμα ένα επιθετικό και ανοίξαμε το παιχνίδι και έτσι ήρθαν και τα γκολ».

Μπόγιαν Μαρκόσκι: «Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, είχαμε ρυθμό. Ήμασταν άτυχοι με τον τραυματισμό του Κούρεζ, μετά ήρθε και η κόκκινη και από εκεί και πέρα ήταν δύσκολο. Σταθήκαμε καλά στο β’ μέρος. Θα προετοιμαστούμε καλά για τον μεγαλύτερο μας στόχο φέτος την Τετάρτη. Να δούμε 300% για να πάρουμε κάτι από το ματς Κυπέλλου με το ΑΠΟΕΛ».

