Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Παρτιζάν-ΠαναθηναΪκός

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 21:30 εκτός έδρας την Παρτίζαν στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και του μπάσκετ.

Η νίκη των Σέρβων προσφέρεται σε απόδοση 3.15 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα 11.00 και η νίκη της ομάδας του Αταμάν στο 1.42.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να πετύχει ο Τ.J. Shorts 12 πόντους και άνω δίνεται στα 2.95 και το να πετύχει ο Cedi Osman 16 πόντους και άνω στα 2.65.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις το να έχουν τουλάχιστον δύο εύστοχα τρίποντα οι Κώστας Σλούκας και Osman αποτιμάται στα 2.95, ενώ ο συνδυασμός να έχουν ο Κώστας Σλούκας 5 ασίστ και άνω και ο Juancho Hernangomez 7 ριμπάουντ και άνω προσφέρεται στα 3.05.

Για να δείτε τις αποδόσεις στις υπόλοιπες αποψινές αναμετρήσεις της Euroleague πατήστε εδώ.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!