Οι φευγάτοι του ΑΠΟΕΛ συν άλλοι τρεις και οι τρεις της Πάφος FC

Πόσο άλλαξαν ΑΠΟΕΛ και Πάφος FC από τις 21 Δεκεμβρίου

Ενάμιση σχεδόν μήνα μετά την αρχική ημερομηνία που είχε οριστεί το Πάφος FC – AΠΟΕΛ, διεξάγεται σήμερα (04/02) στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Θυμίζουμε ότι στις 21 Δεκεμβρίου το παιχνίδι είχε αναβληθεί λόγω της κακής κατάστασης του αγωνιστικού χώρου.

Σε σχέση με τις ενδεκάδες, που έγιναν γνωστές ότι θα άρχιζαν τότε οι ομάδες, υπάρχουν αλλαγές και στις δυο ομάδες.

Περισσότερες στον ΑΠΟΕΛ, που έχει πέντε αλλαγές. Συγκεκριμένα, πέραν των Σατσιά και Κόρμπου που αποχώρησαν από τους γαλαζοκιτρίνους, δεν είναι στο αρχικό σχήμα ούτε οι Αντωνίου, Σταφυλίδης και Ντάλσιο. Αντί των πιο πάνω, στην 11άδα είναι οι Μπρόρσον, Μιρ, Μαρκίνιος, Αμπάγκνια, Κούτσακος.

Για την Πάφο FC πήραν φανέλα βασικού οι Γκόρτερ, Πηλέας και Κίνα, αντί των Μιχαήλ, Μίμοβιτς και Κορέια που θα άρχιζαν τότε το παιχνίδι κόντρα στον ΑΠΟΕΛ, που θα ήταν και το τελευταίο για το 2025.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες των δυο ομάδων για το σημερινό παιχνίδι:

ΠΑΦΟΣ FC: Γκόρτερ, Πηλέας, Νταβίντ Λουίζ, Μπρούνο, Πέπε, Κίνα, Όρσιτς, Λουκάσεν, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Άντερσον.

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Μπρόρσον, Λαΐφης, Νανού, Ρόσα, Μιρ, Τομάς, Αμπάγκνια, Μαρκίνιος, Κούτσακος, Ντράζιτς

