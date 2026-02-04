LIVE: Πάφος FC - AΠΟΕΛ 0-1

Κομβικός τόσο για την Πάφος FC όσο και για τον ΑΠΟΕΛ είναι ο μεταξύ τους (19;00) αγώνας στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής. Ένας ματς που είχε αναβληθεί στις 22 Δεκεμβρίου λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου.

Οι περσινοί πρωταθλητές που μετρούν με τρεις σερί ήττες στοχεύουν στη νίκη για να πλησιάσουν στο -8 την κορυφή, σκαρφαλώνοντας στην 3η θέση ενώ οι γαλαζοκίτρινοι με διπλό θα βρεθούν αυτοί στην 3η θέση και θα βλέπουν την 1η θέση από το -9.

Στο παιχνίδι του α΄ ΄γύρου, η Πάφος FC επικράτησε με 0-1.

Τo LIVE του αγώνα

22'- Σουτ του Ντράζιτς, στα χέρια του Γκόρτερ η μπάλα

21'- Mετά από κόρνερ, ο Λουκάσεν έκανε την κεφαλιά πάει έξω η μπάλα

18'- Aπό μακριά επιχείρησε το σουτ ο Πέπε, έλεγξε βλέποντας την μπάλα να πηγαίνει έξω ο Μπέλετς

12' - Μετά από κόρνερ, ο Λαΐφης έπιασε το σουτ. Πάει έξω η μπάλα

4' - Σουτ του Κίνα, πέφτει και διώχνει σε κόρνερ ο Μπέλετς

ΠΑΦΟΣ FC: Γκόρτερ, Πηλέας, Νταβίντ Λουίζ, Μπρούνο, Πέπε, Κίνα, Όρσιτς, Λουκάσεν, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Άντερσον.

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Μπρόρσον, Λαΐφης, Νανού, Ρόσα, Μιρ, Τομάς, Αμπάγκνια, Μαρκίνιος, Κούτσακος, Ντράζιτς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

VAR: Malec Pawel Adrian

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης