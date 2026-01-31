Ο τραυματισμός Τεχράνυ έφερε... ανακατατάξεις στο Ακρίτας - Ανόρθωση

Ο Δημήτρης Σολωμού και όχι ο Μάριος Χριστοφόρου θα διευθύνει το παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα σε Ακρίτα-Ανόρθωση (17:00).

Και ο λόγος έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Ανδρέα Τεχράνυ κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός–ΑΠΟΕΛ. Αντικαταστάθηκε από τον Μάριο Χριστοφόρου, που ήταν ο τέταρτος διαιτητής και έτσι προέκυψαν αλλαγές στον αγώνα του «Στέλιος Κυριακίδης».

Η διαιτητική ομάδα του Ακρίτας - Ανόρθωση, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Διαιτητής: Δημήτρης Σολωμού αντί Μάριος Χριστοφόρου

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Μάριος Χριστοφόρου αντί Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας