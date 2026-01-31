ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο τραυματισμός Τεχράνυ έφερε... ανακατατάξεις στο Ακρίτας - Ανόρθωση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο τραυματισμός Τεχράνυ έφερε... ανακατατάξεις στο Ακρίτας - Ανόρθωση

Ο Δημήτρης Σολωμού και όχι ο Μάριος Χριστοφόρου θα διευθύνει το παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα σε Ακρίτα-Ανόρθωση (17:00).

Και ο λόγος έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Ανδρέα Τεχράνυ κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός–ΑΠΟΕΛ. Αντικαταστάθηκε από τον Μάριο Χριστοφόρου, που ήταν ο τέταρτος διαιτητής και έτσι προέκυψαν αλλαγές στον αγώνα του «Στέλιος Κυριακίδης».

Η διαιτητική ομάδα του Ακρίτας - Ανόρθωση, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Διαιτητής: Δημήτρης Σολωμού αντί Μάριος Χριστοφόρου

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Μάριος Χριστοφόρου αντί Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εκιτικέ και Βιρτς «υπέγραψαν» την «παράσταση» της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημα «Ταξίαρχος» ο Κάστανος για ένα εξάμηνο

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Στο οπλοστάσιο του Απόλλωνα ο Εσκρίτσε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στα μαυροπράσινα οι Κοβαλένκο και Γουίλερ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Επισημοποιήθηκε το διπλό «κτύπημα» στα αριστερά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αντέδρασε η Νάπολι κι έμεινε «ζωντανή» για τον τίτλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοινώθηκε και ο 4ος στην ΑΕΚ - Στα κιτρινοπράσινα ο Καρδέρο

ΑΕΚ

|

Category image

Ο τραυματισμός Τεχράνυ έφερε... ανακατατάξεις στο Ακρίτας - Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΑΕΚ που βάζει πίεση, ο ΑΠΟΕΛ που χαμογέλασε ξανά και ο κατήφορος της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκες με... σβηστές τις μηχανές για Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνό

Κύπρος

|

Category image

Γ. Κωστής: «Σήμερα φάνηκε η κούραση πνευματικά και σωματικά»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μεταγραφικό γκάζι στο φινάλε για την Πάφος FC, έκλεισε και Σίλβα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

BINTEO: Έτσι ήρθε η γαλαζοκίτρινη απόδραση από το ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Μπορεί να είναι θέμα και μαύρης γάτα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βρήκε έμπειρο αριστερό μπακ η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη