Ο τραυματισμός Τεχράνυ έφερε... ανακατατάξεις στο Ακρίτας - Ανόρθωση
Ο Δημήτρης Σολωμού και όχι ο Μάριος Χριστοφόρου θα διευθύνει το παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα σε Ακρίτα-Ανόρθωση (17:00).
Και ο λόγος έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Ανδρέα Τεχράνυ κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός–ΑΠΟΕΛ. Αντικαταστάθηκε από τον Μάριο Χριστοφόρου, που ήταν ο τέταρτος διαιτητής και έτσι προέκυψαν αλλαγές στον αγώνα του «Στέλιος Κυριακίδης».
Η διαιτητική ομάδα του Ακρίτας - Ανόρθωση, διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Διαιτητής: Δημήτρης Σολωμού αντί Μάριος Χριστοφόρου
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Μάριος Χριστοφόρου αντί Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας