ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΑΕΚ που βάζει πίεση, ο ΑΠΟΕΛ που χαμογέλασε ξανά και ο κατήφορος της Πάφου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΑΕΚ που βάζει πίεση, ο ΑΠΟΕΛ που χαμογέλασε ξανά και ο κατήφορος της Πάφου

Δείτε πως διαμορφώθηκε το σκηνικό μετά το πέρας τεσσάρων παιχνιδιών της 20ής αγωνιστικής στη Cyprus League by Stoiximan.

 

20ή ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου

Ομόνοια Αρ. - Απόλλων 0-1

(34΄ πέν. Τόμας)

Εθνικός Άχνας - Πάφος FC 2-1

(6΄, 89΄ Γιούσης / 83΄ Λουκάσεν)

ΑΕΚ - Ένωση 5-0

18΄, 45΄ Καμπρέρα, 30΄, 75΄ Μπάγιτς, 55΄ Αμίν

Ολυμπιακός - ΑΠΟΕΛ 0-2

(80΄ πέν. Ντράζιτς, 82΄ Κούτσακος)

Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου

16:00 Ομόνοια - Ε.Ν. Ύψωνα

17:00 Ακρίτας - Ανόρθωση

19:00 ΑΕΛ - Άρης

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου

17:00 Ένωση - Εθνικός Άχνας

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου

16:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ

19:00 Πάφος FC - Ομόνοια

19:00 Απόλλων - Ολυμπιακός

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου

19:00 Άρης - Ανόρθωση

19:00 Ομόνοια Αρ. - Ακρίτας

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΛ

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εκιτικέ και Βιρτς «υπέγραψαν» την «παράσταση» της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημα «Ταξίαρχος» ο Κάστανος για ένα εξάμηνο

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Στο οπλοστάσιο του Απόλλωνα ο Εσκρίτσε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στα μαυροπράσινα οι Κοβαλένκο και Γουίλερ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Επισημοποιήθηκε το διπλό «κτύπημα» στα αριστερά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αντέδρασε η Νάπολι κι έμεινε «ζωντανή» για τον τίτλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοινώθηκε και ο 4ος στην ΑΕΚ - Στα κιτρινοπράσινα ο Καρδέρο

ΑΕΚ

|

Category image

Ο τραυματισμός Τεχράνυ έφερε... ανακατατάξεις στο Ακρίτας - Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΑΕΚ που βάζει πίεση, ο ΑΠΟΕΛ που χαμογέλασε ξανά και ο κατήφορος της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκες με... σβηστές τις μηχανές για Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνό

Κύπρος

|

Category image

Γ. Κωστής: «Σήμερα φάνηκε η κούραση πνευματικά και σωματικά»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μεταγραφικό γκάζι στο φινάλε για την Πάφος FC, έκλεισε και Σίλβα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

BINTEO: Έτσι ήρθε η γαλαζοκίτρινη απόδραση από το ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Μπορεί να είναι θέμα και μαύρης γάτα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βρήκε έμπειρο αριστερό μπακ η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη