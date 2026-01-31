BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΑΕΚ που βάζει πίεση, ο ΑΠΟΕΛ που χαμογέλασε ξανά και ο κατήφορος της Πάφου
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε πως διαμορφώθηκε το σκηνικό μετά το πέρας τεσσάρων παιχνιδιών της 20ής αγωνιστικής στη Cyprus League by Stoiximan.
20ή ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου
Ομόνοια Αρ. - Απόλλων 0-1
(34΄ πέν. Τόμας)
Εθνικός Άχνας - Πάφος FC 2-1
(6΄, 89΄ Γιούσης / 83΄ Λουκάσεν)
ΑΕΚ - Ένωση 5-0
18΄, 45΄ Καμπρέρα, 30΄, 75΄ Μπάγιτς, 55΄ Αμίν
Ολυμπιακός - ΑΠΟΕΛ 0-2
(80΄ πέν. Ντράζιτς, 82΄ Κούτσακος)
Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου
16:00 Ομόνοια - Ε.Ν. Ύψωνα
17:00 Ακρίτας - Ανόρθωση
19:00 ΑΕΛ - Άρης
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου
17:00 Ένωση - Εθνικός Άχνας
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου
16:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ
19:00 Πάφος FC - Ομόνοια
19:00 Απόλλων - Ολυμπιακός
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου
19:00 Άρης - Ανόρθωση
19:00 Ομόνοια Αρ. - Ακρίτας
19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΛ