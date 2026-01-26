ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εφ΄όλης της ύλης συζήτηση ΚΟΠ - Προέδρων ομάδων Α' Κατηγορίας

Τα θέματα που συζητήθηκαν στο τραπέζι της ΚΟΠ.

Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για τρέχοντα θέματα που αφορούν το ποδόσφαιρο μας, πραγματοποιήθηκε στη σημερινή συνάντηση της ηγεσίας της ΚΟΠ με τους προέδρους των ομάδων Α’ Κατηγορίας.

Αρχικά, ο Πρόεδρος της ΚΟΠ ενημέρωσε τους Προέδρους των ομάδων για την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για την ανάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ από τον Ανδρέα Μωριά από το ερχόμενο καλοκαίρι, οπόταν και θα αφυπηρετήσει ο νυν Γενικός Διευθυντής Ανθούλης Μυλωνάς.

Επίσης, ο κ. Λοϊζίδης ενημέρωσε τους προέδρους των ομάδων για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ για σύσταση Τεχνικής Επιτροπής Ποδοσφαίρου.

Πρόκειται για μια Επιτροπή η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις προς την Ομοσπονδία με στόχο, μεταξύ άλλων, τη λήψη των καλύτερων δυνατών αποφάσεων σχετικές με τις διοργανώσεις της ΚΟΠ και γενικότερα για το κυπριακό ποδόσφαιρο.

Επιπρόσθετα ο κ. Λοϊζίδης αναφέρθηκε σε μια σημαντική εξέλιξη που αφορά το αθλητικό κέντρο της ΚΟΠ στον Κόρνο, αφού, μετά από πολύμηνες προσπάθειες, έχει εξασφαλιστεί η οικοδομική άδεια. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, στόχος είναι μέχρι τον Ιούνιο να αρχίσει η υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον στη συζήτηση τέθηκαν θέματα που αφορούν τη διαιτησία, τα δικαστικά όργανα και τις αλλαγές που επεξεργάζεται η Ομοσπονδία στο καταστατικό της καθώς και οι ώρες έναρξης των αγώνων κατά τη χειμερινή περίοδο.

Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για την ανάγκη αύξησης της συμμετοχής Κυπρίων ποδοσφαιριστών στο πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Διαβαστε ακομη