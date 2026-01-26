Ο Χρίστου «σέρβιρε», ο Μάριο εκτελούσε και ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από το «Τάσος Μάρκου»

Οι μαυροπράσινοι παρουσιάστηκαν σοβαροί και αποτελεσματικοί, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους από το πρώτο ημίχρονο και φτάνοντας χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στη νίκη απέναντι στην ΕΝΠ. Η ομάδα του Κωστή μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, βρήκε γρήγορα προβάδισμα και διαχειρίστηκε με άνεση το αποτέλεσμα στο δεύτερο μέρος.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ζοάο Μάριο, ο οποίος με δύο εξαιρετικές κεφαλιές στο 33’ και στο 41’ έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, αξιοποιώντας ισάριθμες ποιοτικές σέντρες του Χρίστου. Οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν μάλιστα να πάνε στα αποδυτήρια με σκορ 0-3, ωστόσο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Πικής αστόχησε από το σημείο του πέναλτι, με τον Παναγιώτου να αποκρούει.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τον Ολυμπιακό να κάνει συντήρηση δυνάμεων, ελέγχοντας πλήρως τον αγώνα και στρέφοντας πλέον την προσοχή του στο επόμενο παιχνίδι απέναντι στο ΑΠΟΕΛ.

Από την άλλη, η ΕΝΠ προσπάθησε να δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις, ωστόσο δεν κατάφερε για άλλη μια φορά φέτος να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, με την κατάσταση να δυσκολεύει ολοένα και περισσότερο και το βλέμμα να στρέφεται πλέον στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η αναμέτρηση:

Τέλος παιχνιδιού

81' - Κεφαλιά του Ζοάο Μάριο, η μπάλα πάει έξω

72' - Σουτ του Καζάν περνάει και αυτό πάνω από την εστία του Ταλιχμανίδη

66' - Κεφαλιά του Σέσκο πάει πάνω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού.

61' - Σουτ του Κατσιάρη περνάει πάνω από τα δοκάρια του Ταλιχμανίδη.

48' - Καλή προυπόθεση για την ΕΝΠ αλλά ο Μουσιελάνι δεν είχε στήριγμα κοντά του στην αντεπίθεση των βυσσινί και χάθηκε η φάση.

Έναρξη δεύτερου μέρους

Τέλος πρώτου μέρους

45+2' - ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ. Ο Παναγιώτου θα ψαρέψει τον Πική και θα κάνει μια δύσκολη επέμβαση στη δεξιά του γωνιά.

45+1' - Πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Το VAR κάλεσε τον Κωνσαντίνο Νεοφύτου και ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης δίνει την παράβαση.

45' - Ο Ολυμπιακός ζητά πέναλτι για χέρι του Οκέκε.

44' - Σουτ του Μουσελιάνι, ο Ταλιχμανίδης κάνει την πρώτη του επέμβαση στον αγώνα.

42' - ΓΚΟΛ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ. Το ίδιο σκηνικό με το πρώτο γκολ. Ο Χρίστου σερβίρει ξανά στον Ζοάο Μάριο από τα αριστερά και με ακόμα μια καρφωτή κεφαλιά διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του.

33' - ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ. Οι μαυροπράσινοι ανοίγουν το σκορ με μια καρφωτή κεφαλιά του Ζοάο Μάριο. Την ασίστ ο Χρίστου με γλυκιά σέντρα από τα αριστερά.

22' - Σουτ του Βιερίνια το οποίο πάει λίγο έξω. Ελεύθερο για την ΕΝΠ.

12' - Πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Η κεφαλιά το Κονωμή περνά παράλληλα από την εστία του Παναγιώτου

1' - Έναρξη αγώνα

Οι ενδεκάδες:

ΕΝΠ: Παναγιώτου, Σ.Ιωάννου, Οκέκε (61' Σ.Σολωμού), Μουσελιάνι, Σιμονόφσκι (68' Καζάν), Κύζας (61' Δ.Σολωμού), Κοσμάς, Κατσιάρης, Ίμερι, Σέσκο, Έλα

Ολυμπιακός: Ταλιχμανίδης, Μπαρμπόσα, Φελίπε, Βιεϊρίνια, Χρίστου (54' Τζεπάρ), Ταβάρες, Ζοάο Μάριο (88' Ίντζια), Κονομής, Ενρίκε, Σ. Χαραλάμπους (74' Λουκουμπάρ), Πική

Σκόρερς: 33', 41' Ζοάο Μάριο

Κίτρινες: 53' Κοσμάς, 79' Κατσιαρής / 70' Τζεπάρ

Κόκκινες: -/-

Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης