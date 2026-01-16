Εκτός για 2-3 μήνες ο Ντιόν – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Σημαντικό πλήγμα για την Ανόρθωση, καθώς ο Μπαμπακάρ Ντιόν πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για διάστημα 2 έως 3 μηνών.

Όπως ενημέρωσε επίσημα η ομάδα της Αμμοχώστου, ο ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση κατάγματος στην αριστερή κλείδα, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον γιατρό της Ανόρθωσης. Η επέμβαση κρίνεται επιτυχημένη, με τον Ντιόν να είναι καλά στην υγεία του.

Η ανακοίνωση:

«Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Babacar Dione, χειρουργήθηκε σήμερα από τον γιατρό της Ανόρθωσης για αποκατάσταση κατάγματος της αριστερής κλείδας.

Ο ποδοσφαιριστής είναι καλά στην υγεία του και η περίοδος αποχής υπολογίζεται στους 2-3 μήνες.

Η οικογένεια της Ανόρθωσης του εύχεται γρήγορη ανάρρωση».