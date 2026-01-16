Οριστική η αποχώρηση του Γκάσνερ από την Πάλας το καλοκαίρι

Τέθηκε ζήτημα και το περασμένο καλοκαίρι, αλλά αποφάσισε να παραμείνει άλλη μια σεζόν. Και τώρα έχει πλέον την ώριμη σκέψη της αποχώρησης από την Κρίσταλ Πάλας, με την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν και του συμβολαίου του με το κλαμπ.

Ο Όλιβερ Γκλάσνερ έχει ήδη ενημερώσει τη διοίκηση των «αετών» πως δεν θα είναι εκείνος που θα προετοιμάσει την ομάδα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, λέγοντας: «Έχω ήδη αναφέρει στο κλαμπ ότι θέλω μια νέα πρόκληση τώρα πια...».

Ο Γερμανός κατάφερε να οδηγήσει την Πάλας στην κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας την περασμένη σεζόν, αλλά φέτος υπέστη το απόλυτο σοκ με τον αποκλεισμό στον 3ο γύρο του θεσμού από τη Μάκλσφιλντ της 6ης κατά σειρά κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου!

