Πρόστιμο στην Ανόρθωση για τις μάχες με την Αστυνομία στην κερκίδα - Όλες οι αποφάσεις

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Παναγιώτη Π. Χατζηγεωργίου κατά του JAHNIGEN TOMMY Βοηθού Προπονητή του ΑΡΗ Λεμεσού που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΑΡΗΣ Λεμεσού/04.01.2026 (16η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Διομήδη Κυπριανού κατά του Κωνσταντίνου Ιωάννου Ποδοσφαιριστή της ΑΕΖ Ζακακίου που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά (έπιασε από τον λαιμό αντίπαλο ποδοσφαιριστή και τον έσπρωξε με δύναμη στο έδαφος) στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας, Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου – ΑΕΖ Ζακακίου/03.01.2026 (14η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Πολύβιου Αντωνίου κατά του Παναγιώτη Κίτρου Προπονητή του σωματείου F.C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, αφού δέχτηκε την κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία σε αποφάσεις τις διαιτητικής ομάδας αντέδρασε έντονα φωνάζοντας και ακολούθως κλώτσησε τον πάγκο της ομάδας του με δύναμη στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 F. C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 – ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά/03.01.2026 (14η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – FREEDOM24 KRASAVA ENY/02.01.2026 (16η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α)του VIEIRA BABO MACHADO LUIS MIGUEL με αριθμό φανέλας 20 ποδοσφαιριστή του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον 4 διαιτητή του αγώνα στο 34 λεπτό του αγώνα (τον εξύβρισε) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του Γεώργιου Παττίχη γυμνασίαρχου του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας για ανάρμοστη συμπεριφορά που επέδειξε κατά την διάρκεια του αγώνα (85 λεπτό) κατά του 4ου διαιτητή του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π και του άρθρου 27 του Κεφ. ΧΙΙ της Προκήρυξης Cyprus League by Stoiximan 2025/2026

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΑΕΛ Λεμεσού/03.01.2026 (16η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΑΕΛ Λεμεσού/03.01.2026 (16η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΑΡΗΣ Λεμεσού/04.01.2026 (16η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /03.01.2026 (16η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου /03.01.2026 (16η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί, καπνογόνα), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί, καπνογόνα) πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου /04.01.2026 (16η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου:

(α) για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στην ανάπαυλα του ημιχρόνου στην κερκίδα που τους φιλοξενούσε (βόρεια κερκίδα) που προκάλεσαν αναταραχή και καθυστέρηση έναρξης του Β ημιχρόνου του αγώνα κατά 2 λεπτά (οπαδοί της ομάδας οδηγήθηκαν στο δεξί άκρο της βόρειας κερκίδας και έβριζαν φρουρό ασφαλείας του γηπέδου και ακολούθως έριχναν αντικείμενα, μπουκάλια και χάρτινα ποτήρια με καφέ τα οποία έπεφταν τόσο εντός του αγωνιστικού χώρου όσο και στο δεξιό μέρος της κερκίδας μεταξύ βόρειας και Ανατολικής κερκίδας σε ανοιχτό χώρο στον οποίο ρίχθηκε και πλαστική καρέκλα. Τα πιο πάνω προκάλεσαν την επέμβαση της Αστυνομίας η οποία δέχθηκε από τους οπαδούς μεγάλο αριθμό καρεκλών τις οποίες αφαιρούσαν από την κερκίδα προκαλώντας ζημιές, πλαστικές σωλήνες , πλαστικά ποτήρια με καφέ και μπουκάλια με νερό τα οποία αντικείμενα σε ορισμένες περιπτώσεις χτυπούσαν τους αστυνομικούς ενώ τα πιο πολλά έπεφταν εντός του αγωνιστικού χώρου). Η παρέμβαση της αστυνομίας ήταν καθοριστική για εξομάλυνση της κατάστασης στην κερκίδα, προβαίνοντας σε χρήση της ατομικής εξάρτησης τους και χρήση σπρέι. Η πάνω συμπεριφορά των φιλάθλων είχε ως απόρροια και την καθυστέρηση έναρξης του Β ημιχρόνου κατά 2 λεπτά , κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ), 10.2(ια), 10.3 (γ) και (η) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για ανάρτηση πανό ακατάλληλου για αθλητικές εκδηλώσεις, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για είσοδο φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο κατά την ανάπαυλα του ημιχρόνου κατά παράβαση του άρθρου 10.3(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου /04.01.2026 (16η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα που είχαν στόχο τους ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για προσωρινή διακοπή του αγώνα που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στο 11 λεπτό του αγώνα για 30 δευτερόλεπτα και στο 62 λεπτό του αγώνα για 1 λεπτό κατά παράβαση των άρθρων 4(γ) 5 και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για φτύσιμο από οπαδούς της ομάδας μετά το τέλος του Α ημιχρόνου και μετά το τέλος του αγώνα που είχε στόχο τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της φιλοξενούμενης ομάδας και προς τους διαιτητές μετά το τέλος του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3(στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ F C/04.01.2026 (16η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΖ Ζακακίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου – ΑΕΖ Ζακακίου /03.01.2026 (14η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΣΙΛ Λύσης γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου – ΑΣΙΛ Λύσης/03.01.2026 (14η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου για κατανάλωση από οπαδούς της ομάδας οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες και ζιβανίες), κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος β΄ Κατηγορίας 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση Π.Ο ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/03.01.2026 (14η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΑΕΠ Πολεμιδιών/03.01.2026 (14η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΑΣΠΙΣ Πύλας /04.01.2026 (14η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Πύλας. Πρόστιμο στον Κέδρο.

*Διακοπέντας Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΘΟΙ Λακατάμειας – Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ/04.01.2026 (14η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του ΘΟΪ.

*Διακοπέντας Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 Π. Ο. Ορμήδειας – ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου /04.01.2026 (13η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Π.Ο. Ορμήδειας.

*Καταγγελία κατά του σωματείου F. C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 40 λεπτά, κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ-15 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 F.C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022–ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου/04.01.2026 (14η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ Ιδαλίου γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 40 λεπτά, κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ15 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 F.C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 – ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου /04.01.2026 (14η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του Κώστα Κωνσταντίνου Προέδρου της ΑΕΛ Λεμεσού αναφορικά με δηλώσεις που προέβη σε δημοσιογραφική διάσκεψη που διεξήχθη στο στάδιο ALPHA MEGA στις 18/12/2025 οι οποίες:

Α. θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και/ή το κύρος οποιουδήποτε ατόμου που ενέχεται στο άθλημα του ποδοσφαίρου, αξιωματούχου ή μέλους σωματείου, αξιωματούχου, ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ και/ή θίγουν ή μειώνουν οπαδούς οποιασδήποτε ομάδας που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα, αφορούν διαιτησία που πρόκειται να γίνει ή διαιτητή που έχει ορισθεί για να διαιτητεύσει αγώνα που έπεται των δηλώσεων.

Β. είναι εκτός των πλαισίων της αθλητοπρέπειας και/ή του τιμίου παιχνιδιού και/ή που μπορεί να συμβάλουν σε δυσπιστία κατά του αθλήματος και/ή λειτουργών του αθλήματος και/ή που μπορεί να συμβάλουν και/ή να υποκινήσουν αντιαθλητικές ενέργειες και/ή που γελοιοποιεί το άθλημα ή άτομα που ενέχονται στο άθλημα και/ή που είναι μειωτικές για το άθλημα ή μειωτικές για άτομα που ενέχονται στο άθλημα με οποιοδήποτε τρόπο και/ή που είναι σαρκαστικές για το άθλημα και/ή άτομα που ενέχονται σε αυτό

κατά παράβαση του άρθρου 2 και όπως τούτα ορίζονται στο άρθρο 4 ιστ (ii) και (iii) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. και των άρθρων 6 και 7 Κεφάλαιο ΧΧ Προκήρυξη Cyprus League by Stoiximan 2025/2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

**Η υπόθεση εναντίον του Προέδρου της ΑΕΛ εκδικάστηκε από τον Αναπληρωτή Αθλητικό Δικαστή Ανδρέα Πέτσα.