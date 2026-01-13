Η… λεπτομέρεια στη φανέλα που έδειξε το τέλος του Θεουλή στη διεθνή σκηνή

Οριστικοποιήθηκε το τέλος της διεθνούς παρουσίας του Χρυσοβαλάντη Θεουλή, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και εμπράκτως στο χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα στη Freedom24 Krasava Ε.Ν. Ύψωνα και τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Ο Κύπριος διαιτητής σφύριξε χωρίς το σήμα της FIFA στη φανέλα του, φέροντας αποκλειστικά αυτό της ΚΟΠ, στοιχείο που «σφράγισε» την αποχώρησή του από τον πίνακα των διεθνών. Πρόκειται για μια εξέλιξη που είχε ήδη δρομολογηθεί και πλέον πήρε επίσημη μορφή εντός αγωνιστικού χώρου.

Τη θέση του στον κατάλογο των διεθνών διαιτητών καλύπτει ο Ιωάννης Χριστοδούλου, ο οποίος δηλώθηκε ως ο αντικαταστάτης του Θεουλή, σηματοδοτώντας μια αλλαγή σκυτάλης στη διαιτησία σε διεθνές επίπεδο.