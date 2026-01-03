ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ακρίτας - Ομόνοια 0-1

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Ακρίτας - Ομόνοια 0-1

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Η Ομόνοια πάει στην Πάφο για να παίξει με τον Ακρίτα, με στόχο το διπλό που θα την ανεβάσει στην κορυφή. Με παιχνίδι περισσότερο είναι στο -1 από την Πάφος FC και προσδοξεί να μπει ιδανικά στη νέα χρονιά.

Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους, είναι σε πολύ καλή κατάσταση με δύο σερί νίκες και με 19 βαθμούς, κρυφοκοιτάζουν και την εξάδα.

Το LIVE του αγώνα

Έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου

  • Μετά από μονόλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το α΄ ημίχρονο.

45΄ - Ο Κωνσταντινίδης πριν σουτάρει ο Αθανασίου, σφύριξε φάουλ και ενώ η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Φαμπιάνο.

43΄ - Τεράστια ευκαιρία για την Ομόνοια. Ο Περντρέου αρχικά σταμάτησε στο πλασέ του Γιόβετιτς και στην επαναφορά η κεφαλιά του Άιτινγκ πήγε πάνω τα δοκάρια.

38΄ - Μόλις λίγο έξω από την εστία του Φαμπιάνο, το αριστερό βολέ του Ζάμπέλιν.

36΄ - Σπουδαία απόκρουση από τον Φαμπιάνο σε σουτ εντός περιοχής από τον Αθανασίου.

23΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Ο Παναγιώτου με προβολή μετά από κεφαλιά του Μασούρα σε εκτέλεση κόρνερ, ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

8΄ - Πολύ άστοχο το σουτ από τον Σεμέδο εντός περιοχής.

  • Ξεκίνησε το ματς στο «Στέλιος Κυριακίδης».

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Καμπλάν, Ζάμπελιν, Ρέινολντς, Άντονι, Κάστρο, Ταφερσχόφερ, Βασιλείου, Χατζηβασίλης, Αθανασίου, Ρόμο

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Μασούρας, Παναγιώτου, Αγκουζούλ, Κίτσος, Άιτινγκ, Εβάντρο, Τάνκοβιτς, Γιόβετιτς, Σεμέδο, Μαέ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΣΚΟΡΕΡ: -/ 23΄ Παναγιώτου

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

