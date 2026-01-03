Άνετα και απλά ο ΑΠΟΕΛ, επέστρεψε στον ίσιο δρόμο με τριάρα...

Ο ΑΠΟΕΛ επέστρεψε στον δρόμο των επιτυχιών μετά την ισοπαλία κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα και χωρίς να ιδρώσει και ιδιαίτερα, επικράτησε στο… άδειο ΓΣΠ με 3-0 της Ένωσης. Το ματς ήταν κεκλεισμένων των θυρών αλλά αυτό δεν επηρέασε τους παίκτες του Πάμπλο Γκαρσία.

Οι γαλαζοκίτρινοι έδειξαν την κυριαρχία τους από τα πρώτα στάδια του αγώνα και με την 8η τους νίκη στο μαραθώνιο, παρέμειναν μεν στην 5η θέση αλλά πλησίασαν τα άνω διαζώματα, ευελπιστώντας απώλειες βαθμών από τις άλλες ομάδες.

Στο 8ο λεπτό ο Τομάς άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη με δεύτερη προσπάθεια, αξιοποιώντας τη σέντρα του Κόρμπου και παρά την υπεροχή του, δεν μπόρεσε να «καθαρίσει» από το πρώτο μέρος.

Κάτι που έπραξε στο 49ο λεπτό με ωραία ενέργεια του Ντράζιτς. Πλέον τα πράγματα άρχισαν να ξεκαθαρίζουν, με τον ΑΠΟΕΛ να βρίσκει και τρίτη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τον Κούτσακο να πλασάρει σωστά μετά από πάσα του Κόρμπου στο 67ο λεπτό.

Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία είχε και άλλες ευκαιρίες να διευρύνει το σκορ αλλά ο τερματοφύλακας της Ένωσης Παναγιώτου είχε πολύ καλή παρουσία, παρά τα τρία γκολ που δέχθηκε.

Τo LIVE του αγώνα

Μετά από δίλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση.

85΄ - Ο Παναγιώτου με εκπληκτική επέμβαση είπε όχι στο αριστερό σουτ από τον Άπια.

76΄ - Σταματά στο αριστερό δοκάρι του Παναγιώτου, το δυνατό βολέ του Τομάς.

67΄ - ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ: Ο Κούτσακος με πλασέ από το ύψος του πέναλτι μετά από πάσα του Κόρμπου, ανοίγει και άλλο την ψαλίδα του σκορ.

49΄ - ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ: Ο Ντράζιτς μπήκε στην περιοχή και με βολέ, νίκησε τον Παναγιώτου.

Έναρξη του β΄ ημιχρόνου στο ΓΣΠ .

Μετά από δίλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το α΄ μέρος.

45+1' - Το σουτ από τον Κούρεζ εντός περιοχής, βρήκε έτοιμο τον Μπέλετς.

26΄ - Ο Κόρμπου κάνει κακό τελείωμα και ο ΑΠΟΕΛ χάνει σημαντική ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του.

15΄ - Καλή ευκαιρία με τον Ντράζιτς για τον ΑΠΟΕΛ που από καλή θέση εντός περιοχής, πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια.

8΄ - ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ: Ο Τομάς πήρε το ριμπάουντ από τη δική του κεφαλιά μετά από σέντρα του Κόρμπου και με πλασέ, έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του.

4΄ - Ο Ντράζιτς κάνει το πλασέ μετά από κλέψιμο του Τομάς αλλά ο Παναγιώτου με υπερένταση είπε όχι.

Ξεκίνησε ο αγώνας

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Νανού (70΄ Πουρσαϊτίδης), Μπρόρσον, Αντωνίου, Σταφυλίδης, Αμπάγκνα, Ντάλσιο, Μαρκίνιος (63΄ Κούτσακος), Κόρμπου, Τομάς (83΄ Άπια), Ντράζιτς (70΄ Διαμαντάκος).

ΕΝΩΣΗ: Παναγιώτου, Οκέκε, Κούρεζ (83΄ Κύζας), Κατσιάρης (72΄ Κόλτσατ), Σ. Σολωμού, Κράινζ (72΄ Καζάν), Σέσκο, Σάλκοβιτς, Δ. Σολωμού (60΄ Χαραλάμπους), Ελά, Μουσελιάνι (83΄ Αχμέντ).

ΣΚΟΡΕΡ: 8΄ Τομάς, 49΄ Ντράζιτς, 67΄ Κούτσακος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 52΄ Νάνου / 59΄ Ελά, 85΄ Κράινζ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα