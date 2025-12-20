A Bola: «Ο Ιωαννίδης εντυπωσιάζει ακόμη και τους συμπαίκτες του»

Κείμενο της A Bola «βγάζει το καπέλο» στον Φώτη Ιωαννίδη, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως εκπλήσσει ακόμη και τους ίδιους τους συμπαίκτες του.

Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει αρχίσει για τα καλά να νιώθει άνετα στην Πορτογαλία και να βγάζει στο χορτάρι τα... ταλέντα του, με πιο πρόσφατο «θύμα» τη Σάντα Κλάρα, την οποία χάρη σε δικό του γκολ στην παράταση απέκλεισε με 2-3 η Σπόρτινγκ.

Στα 25 του χρόνια ο Έλληνας στράικερ μετράει προς ώρας 5 γκολ και 3 ασίστ σε 22 συμμετοχές υπό τις οδηγίες του Ρουι Μπόρζες, ενώ παράλληλα έχει -φυσικά- και παρέα στη Λισαβόνα τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Σιγά σιγά και οι άνθρωποι από τη χώρα της Ιβηρικής αρχίζουν και αντιλαμβάνονται τα προσόντα του πρώην άσου του Παναθηναϊκού, με την A Bola να φιλοξενεί άρθρο το οποίο τιτλοφορείται ως «Ο Ιωαννίδης εντυπωσιάζει ακόμη και τους συμπαίκτες του».

Μέσα σε αυτό, γίνεται λόγος για την επιστροφή-ρεκόρ από τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στους συνδέσμους, αλλά και για την εργατικότητά του. Τονίζεται η καλή σχέση που έχει με τους συμπαίκτες του, καθώς και το γεγονός πως εξεπλάγησαν από την τόσο γρήγορη επιστροφή του στην δράση.

