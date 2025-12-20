Αργοπεθαίνει η Ένωση... στο -2 από την εξάδα ο Ακρίτας!

Πολύ μεγάλης σημασίας διπλό πανηγύρισε ο Ακρίτας στο Παραλίμνι επί της Ένωσης για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος!

Η ομάδα της Χλώρακας, χάρη στο πέμπτο γκολ του Χατζηβασίλη στη σεζόν, στο 45+6' με εκτέλεση πέναλτι (έπειτα από χέρι του Σέσκο), επικράτησε με 1-0 των βυσσινί παίρνοντας δεύτερο σερί τρίποντο μετά τη νίκη επί του Εθνικού.

Μάλιστα, με αυτή τη νίκη, πέραν του ότι απομακρύνθηκε στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη, ο Ακρίτας βρέθηκε στο -2 από την εξάδα.

Η Ένωση, που ούτε αυτή τη φορά κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και μάλιστα δέχθηκε τη 14η της ήττα σε 15 αγώνες (ένατη διαδοχική), παρέμεινε στον έναν βαθμό και συνεχίζει να... αργοπεθαίνει, καθώς δεν δείχνει ικανή να αναστρέψει τα δεδομένα και να αποκτήσει ελπίδες για παραμονή.

ΕΝΩΣΗ: Παναγιώτου, Σάκιτς, Οκέκε, Σέσκο, Κράινζ, Κοσμάς, Κατσιαρής (82' Καζάν), Σολωμού, Έλα (58' Σολωμού), Κούρεζ (69' Κύζας), Χαραλάμπους (46' Μουσελιάνι).

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Κάμπλαν, Μίλερ (83' Γενεθλίου), Άντονι, Βασιλείου, Ρέινολντς, Κάστρο, Χατζηβασίλη (75' Ανάνγκ), Φερνάντες (90+2' Ζήνωνος), Μπάρι (83' Αθανασίου), Ρομό.

ΣΚΟΡΕΡ: - / 45+6΄ Χατζηβασίλης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 34' Κοσμάς, 39' Κράινζ / 33' Βασιλείου, 39' Μίλερ, 45+2' Χατζηβασίλης, 49' Φερνάντες, 90+6' Γενεθλίου

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος