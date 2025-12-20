ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Φλικ τα... έχωσε στη FIFA για την κορυφαία ενδεκάδα

Ο Φλικ τα... έχωσε στη FIFA για την κορυφαία ενδεκάδα

Ο Χάνσι Φλικ δεν πήρε και πολύ... ψύχραιμα το γεγονός ότι ο Ραφίνια δεν βρέθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα της FIFA για το 2025.

Είχε Λαμίν Γιαμάλ, είχε και Πέδρι, αλλά όχι και Ραφίνια. Η κορυφαία ενδεκάδα της χρονιάς, όπως αυτή ψηφίστηκε στα βραβεία «The Best» της FIFA είχε εκπροσώπους από την Μπαρτσελόνα, όμως το ότι δεν βρέθηκε χώρος σε αυτή και για τον αρχηγό της, Ραφίνια, παραξένεψε πολλούς.

Ανάμεσα σε αυτούς και τον Χάνσι Φλικ, που δεν δίστασε να «κράξει» τον θεσμό, υψώνοντας «ασπίδα» για χάρη του ποδοσφαιριστή του. «Η καλύτερη ενδεκάδα της FIFA είναι ένα ανέκδοτο. Ο Ραφίνια ήταν ο πρώτος σκόρερ στο Champions League. Είναι απίστευτο. Και το πιο σημαντικό ήταν η επιρροή του στο παιχνίδι μας συνολικά. Είναι σοβαρό ανέκδοτο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έμεινε εκτός», δήλωσε με ένταση ο Γερμανός προπονητής. Οι ψήφοι στη συγκεκριμένη ψηφοφορία έρχονται από προπονητές και αρχηγούς εθνικών ομάδων, από media αλλά και οπαδούς, ενώ στις θέσεις του Βραζιλιάνου βρέθηκαν παίκτες όπως ο Ντεμπελέ και ο Κόουλ Πάλμερ.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ραφίνια θεωρεί πως αδικήθηκε και στην κατάταξη της Χρυσής Μπάλας, όπου ήρθε 5ος. Έκλεισε την περυσινή σεζόν με 38 γκολ και 24 ασίστ, οδηγώντας την Μπάρτσα στην κατάκτηση εγχώριου τρεμπλ και μέχρι τα ημιτελικά του Champions League.

