Επαφές Ανόρθωσης με πρωταθλητή της Premier League

Έριξε τα δίχτυα της στον Ντανιέλ Αμαρτέι η Ανόρθωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν η ομάδα της Αμμοχώστου βρίσκεται σε επαφές με τον 31χρονο Γκανέζο κεντρικό αμυντικό ενόψει της μεταγραφικής περιόδου Ιανουαρίου.

Πρόκειται για παίκτη με πλούσιο βιογραφικό καθώς το 2016 στέφθηκε πρωταθλητής στην Premier League με τη Λέστερ (αποκτήθηκε τον Γενάρη του '16 και κατέγραψε πέντε συμμετοχές) ενώ παρέμεινε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου μέχρι το 2023, μετρώντας 145 συμμετοχές (σε όλες τις διοργανώσεις) με τη Λέστερ.

O Aμαρτέι, που είναι 55 φορές διεθνής με την Γκάνα, έπαιξε τη σεζόν 2023/24 στην Μπεσίκτας (27 εμφανίσεις) ενώ τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είναι άνεργος.