ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επαφές Ανόρθωσης με πρωταθλητή της Premier League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επαφές Ανόρθωσης με πρωταθλητή της Premier League

Έριξε τα δίχτυα της στον Ντανιέλ Αμαρτέι η Ανόρθωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν η ομάδα της Αμμοχώστου βρίσκεται σε επαφές με τον 31χρονο Γκανέζο κεντρικό αμυντικό ενόψει της μεταγραφικής περιόδου Ιανουαρίου.

Πρόκειται για παίκτη με πλούσιο βιογραφικό καθώς το 2016 στέφθηκε πρωταθλητής στην Premier League με τη Λέστερ (αποκτήθηκε τον Γενάρη του '16 και κατέγραψε πέντε συμμετοχές) ενώ παρέμεινε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου μέχρι το 2023, μετρώντας 145 συμμετοχές (σε όλες τις διοργανώσεις) με τη Λέστερ.

O Aμαρτέι, που είναι 55 φορές διεθνής με την Γκάνα, έπαιξε τη σεζόν 2023/24 στην Μπεσίκτας (27 εμφανίσεις) ενώ τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είναι άνεργος.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έφριξε ο Τιμούρ, τριπλή αλλαγή στο ημίχρονο κι άλλη μία στο 53΄

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με Σιαμπάνη σε τροχιά τετράδας ο Βόλος

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημα... ξανά στην Ευρώπη ο Τιάγκο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νίκησε τον Απόλλωνα με buzzer beater ο ΑΠΟΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Στην παράταση πήρε ο Αχιλλέας την πρώτη του νίκη επί της ΕΘΑ

Κύπρος

|

Category image

Χόφενχαϊμ, Στουτγκάρδη κι Άιντραχτ έχασαν έδαφος στη «μάχη» της τετράδας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρώτη αποστολή του Λοσάδα στον Απόλλωνα με Μαρσελίνο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κοσμά: «Δυστυχώς δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Νικολάου: «Αντέξαμε στην πίεση»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Ένωση - Ακρίτας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Δύσκολο να μιλήσω, όχι λόγω του αποτελέσματος - Αν θέλεις να είσαι πρωταθλητής...»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σατσιάς: «Μεγάλο μπράβο στους παίκτες μου»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τέσσερα γκολ και οι φάσεις από την ισοπαλία στο Άρης - Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με «καυτό» Χάαλαντ στην κορυφή η Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αργοπεθαίνει η Ένωση... στο -2 από την εξάδα ο Ακρίτας!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη